بالفيديو.. الجزيرة يبتعد بالصدارة بثلاثية في شباك العين

ابتعد الجزيرة بصدارة دوري الخليج العربي للمحترفين برصيد " 38 نقطة" بعد فوزه العريض 3-1 على مضيفه العين في المباراة المؤجلة التي جرت بينهما مساء اليوم على إستاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي ، وبهذه النتيجة تراجعت حظوظ العين في المنافسة بعد أن تجمد رصيده على مستوى " 31".

وأنهي الجزيرة الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد سجله محمد فوزي "ق 31"، وفي الشوط الثاني اندفع العين للهجوم بحثاً عن معادلة النتيجة لكن البرازيلي ليوناردو استفاد من هجمة مرتدة لينفرد بالمرمي ويسجل الهدف الثاني للجزيرة " ق 74"، وذلك قبل أن يسجل عمر عبد الرحمن هدف تقليص الفارق للعين "ق 84"، لكن علي مبخوت سجل الهدف الثالث للجزيرة " ق 90".