الذوادي: أوروبا لا ترغب في مواهب الكرة الخليجية

أكد البحريني رياض الذوادي الخبير الكروي، أن أوروبا لا ترغب في مواهب الكرة الخليجية، مشيراً إلى أن الكرة الخليجية كانت لديها مواهب كثيرة أفضل من المجموعة الحالية من اللاعبين المميزين، والتي يرى أنها تمتلك قدرات محدودة، ومع هذا لم تحصل تلك المواهب القديمة على فرصة للاحتراف في الدوريات الأوروبية الكبرى، وقال: «نحن محليون وبأفكار محلية».

وأوضح الذوادي: «نحن نكذب على لاعبينا وجماهيرنا، ونقول إن لاعبينا مرغوبون لدى الأندية الأوروبية، وهذا أمر مخالف تماماً للحقيقة، وبدلاً من ذلك، علينا مواجهة الحقيقة بحلول عملية، وتطوير أنفسنا وتطوير البنى التحتية، لنرتقي بالنظام الاحترافي المطبق في دول الخليج، وبعدها نفكر في إمكانية احتراف لاعبينا في الخارج».

وأضاف الخبير الكروي البحريني: «عمر عبد الرحمن «عموري»، موهبة استثنائية في ظل عدم توفر مواهب حالياً في المنطقة الخليجية، ولكن حتى هذه الموهبة، لم تحصل على فرصة للاحتراف الخارجي، وهو ما يؤكد أن ما يتردد عن تلقي لاعبينا لعروض خارجية، مجرد أكاذيب، وعلينا مصارحة لاعبينا والعمل في إطار هذه الحقيقة».

تجربة

تابع الذوادي: «لا يوجد لدينا رغم تاريخ الكرة الخليجية الكبير، تجارب احترافية حقيقية يمكننا الحديث عنها، باستثناء تجربة علي الحبسي حارس المنتخب العماني، والذي بدأ مشواره الاحترافي الأوروبي بألف دولار، وكافح وصبر طويلاً حتى وصل إلى ما وصل إليه، ولذا لا داعي للحديث الكثير في الإعلام، عن وجود عروض مغرية أمام لاعبينا للاحتراف في كبرى الدوريات الأوروبية.

ولاعبونا غير مرغوب فيهم، لوجود فوارق بدنية وفنية كبيرة». وبين الذوادي: إذا كان لدى لاعبينا عروض من فرق كبرى كما يدعي البعض، لماذا لم نر لاعبا خليجيا في الدوريات الآسيوية الكبرى مثل الياباني أو الكوري الجنوبي أو الدوري الصيني الذي بات يستقطب أفضل لاعبي العالم، والحقيقة التي يجب أن نتعامل معها، أن اللاعب العربي بصفة عامة، واللاعب الخليجي بصفة خاصة، لا يستطيع التأقلم بسهولة خارج بلده، لأنه لاعب مزاجي، ولذا يجب عليه الاحتراف في سن مبكرة حتى يعيش التجربة الاحترافية كاملة ويتأقلم معها.

ولدينا الأمثلة الكثيرة من اللاعبين الأفارقة، والذين يبدأون الاحتراف في سن صغيرة، ويتطور بهم المشوار وصولاً إلى الاحتراف في كبرى الدوريات العالمية، كما يجب أن نزيد عدد المباريات السنوية التي يخوضها اللاعب دولياً ومحلياً، ولكن كيف يمكن هذا ونحن نتوقف تماماً عن اللعب طوال أشهر الصيف.