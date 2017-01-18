«خليجي 23» 22 ديسمبر.. ومهلة جديدة للكويت

تقرر بشكل رسمي إقامة منافسات بطولة كأس الخليج (خليجي 23) خلال الفترة من 22 ديسمبر من العام الجاري 2017 حتى 5 يناير 2018 في العاصمة القطرية الدوحة.

وسيتم رسمياً إبلاغ الاتحادات الخليجية المشاركة في البطولة بالموعد، لبدء تحضيراتها لخوض المنافسات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الطوارئ باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، والذي عقد ظهر أمس الثلاثاء، بمقر الاتحاد في دولة قطر، برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحادين القطري والخليجي لكرة القدم، وبحضور كل من مروان بن غليطة رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد، ود. حميد الشيباني رئيس لجنة المسابقات عضو لجنة الطوارئ، وجاسم سلطان الرميحي أمين عام الاتحاد.

وناقش الاجتماع جدول الأعمال المطروح، كما تم خلاله المصادقة علـى الـنـظـام الأسـاسـي للاتحاد الـخلـيـجـي، وكذلك اعتماد اللوائح الداخلية للجان. ومساهمة من السادة أعضاء اللجنة في إنجاح الدورة بمشاركة كافة الاتحادات الخليجية فيها، فقد تمت الموافقة على إعطاء مهلة لدولة الكويت لموافاة اللجنة بالموافقة على المشاركة في الدورة لحين رفع الإيقاف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.