اختفاء الأبيض الأولمبي

منذ مشاركة المنتخب الأولمبي في نهائيات آسيا التي أقيمت في الدوحة العام الماضي، اختفى المنتخب بكافة عناصره عن الأضواء، بحكم انتهاء مهمة الفريق بتلك البطولة، ويتساءل الكثيرون عن سر عدم تشكيل الأبيض الأولمبي في ثوبه الجديد حتى الآن استعداداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، من أجل البدء في مشوار التصفيات.

حيث تستضيف الإمارات مجموعتها على ملعبها، بهدف اعتلاء الصدارة والتأهل للمرحلة اللاحقة.

ولم يتوقف الأمر عند حدود عدم تشكيل المنتخب الأولمبي والذي يعقبه وضع برنامج الإعداد ، بل أن المشكلة تكمن في عدم عدم وجود جهاز فني وإداري للفريق حتى اللحظة يقوم بهذه الاختيارات، رغم اهتمام المجلس الحالي بمنتخبات المراحل السنية، ومع ذلك لم يتم تسكين المدربين وباقي الأجهزة على المنتخبات المختلفة، حيث يعتبر التأخير عائقاً أمام تحقيق الطموحات.

والجدير بالذكر أنه يوجد قرار لاتحاد الكرة بتنظيم بطولة ودية دولية للمنتخب الأولمبي ، ولكن السؤال أين هو المنتخب الأولمبي؟