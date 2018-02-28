العراق يفوز على الأخضر في مباراة تاريخية بالبصرة

احتفلت الكرة العراقية بعودة المباريات الدولية إلى أراضيها من خلال فوز ثمين للمنتخب العراقي 4 / 1 على ضيفه السعودي اليوم الأربعاء في مباراة ودية مثيرة بملعب مدينة البصرة.

قدم الفريقان مباراة قوية في مواجهة تاريخية هي الأولى بينهما بالعراق منذ 39 عاما، واستغل المنتخب العراقي (أسود الرافدين) حالة الإجهاد التي سيطرت على المنتخب السعودي (الملقب بالأخضر)، ليحقق الفوز في هذه المباراة التي دعت إليها الهيئة العامة للرياضة السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ دعما لرفع الحظر الدولي المفروض من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على العراق.

تقدم المنتخب العراقي بهدف عن طريق النيران الصديقة، عندما حاول سعيد الربيعي مدافع المنتخب السعودي، إبعاد تمريرة عرضية برأسه، لكنه وضع الكرة في مرمي فريقه في الدقيقة 21.

وأضاف عماد محسن الهدف الثاني لمنتخب العراق في الدقيقة 48، قبل أن يضيف مهند علي الهدف الثالث بعدها بثلاث دقائق.

قلص حسن معاذ الفارق بتسجيله هدفا للمنتخب السعودي في الدقيقة 57، ليعود مهند علي لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الرابع لمنتخب العراق في الدقيقة 73.

لم يظهر لاعبو المنتخب السعودي بمستواهم المعتاد في المباراة، التي شهدها الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وهاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، حيث بدا تأثرهم بالإرهاق بسبب خوضهم مباراتين في غضون ثلاثة أيام بعدما حقق الفريق الفوز 3 / صفر على منتخب مولدوفا أول أمس الاثنين ضمن استعدادات الفريق لخوض فعاليات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

كما تأثر المنتخب بغياب مجموعة من عناصره الأساسية، في مقدمتهم فهد المولد وسالم الدوسري ويحيى الشهري المحترفين بالدوري الإسباني.

في المقابل، قدم المنتخب العراقي مباراة قوية احتفالا بعودة المباريات الدولية لملاعبه، ورغم كون اللقاء وديا إلا أنه أخذ طابعا حماسيا وسريعا كما لو كان رسميا.

قام لاعبو المنتخب السعودي بلفتة طيبة قبل انطلاق الشوط الثاني، بعدما طافوا أرجاء الملعب حاملين العلم العراقي موجهين التحية للجماهير العراقية التي ملأت مدرجات ملعب البصرة.

شهدت بداية المباراة استحواذا متبادلا من كلا الفريقين، قبل أن تتوقف لبعض الوقت من أجل خروج مهدي كريم نجم المنتخب العراقي الذي تم الاحتفاء به خلال اللقاء.

وسرعان ما فرض المنتخب السعودي سيطرته، حيث سدد حسن معاذ قذيفة من خارج المنطقة في الدقيقة السابعة، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر.

أحرز أحمد الفريدي هدفا للمنتخب السعودي في الدقيقة العاشر، غير أن حكم المباراة قام بإلغائه بداعي التسلل.

هدأ إيقاع المنتخب السعودي نسبيا، ليمنح الفرصة لنظيره العراقي في مبادلته الهجمات.

جاءت الدقيقة 21 لتشهد هدفا لمصلحة المنتخب العراقي عن طريق سعيد الربيعي مدافع المنتخب السعودي، حينما حاول إبعاد تمريرة عرضية من الناحية اليمنى برأسه، لكنه وضعها بغرابة شديدة على يسار وليد عبدالله حارس مرمى منتخب السعودية وتسكن الشباك.

كاد مهند علي أن يضيف الهدف الثاني للمنتخب العراقي في الدقيقة 23، حينما تلقى تمريرة بينية انفرد على إثرها بالمرمى، ولكنه وضع الكرة بجوار القائم الأيمن.

واصل المنتخب العراقي ضغطه، مستغلا حالة الارتباك التي طغت على أداء المنتخب السعودي عقب الهدف، حيث سدد حسين علي من خارج المنطقة، لكن الكرة اصطدمت بالدفاع السعودي لتتحول الكرة إلى ركلة ركنية لم تسفر عن شيء.

بدأ المنتخب السعودي العودة لأجواء المباراة، حيث سنحت له فرصة في الدقيقة 35 عن طريق ضربة رأس من حسن الراهب أمسكها محمد حميد حارس مرمى المنتخب العراقي بثبات.

رد منتخب العراق بهجمة منظمة في الدقيقة 39، حيث تلقى مهند علي تمريرة أمامية ويجد نفسه منفردا بالمرمى، لكنه عجز عن تسديد الكرة بغرابة شديدة، لتأخذ طريقها إلى خارج الملعب.

في المقابل، كاد عبدالله الزوري أن يدرك التعادل لمنتخب السعودية في الدقيقة 44، حينما تلقى تمريرة عرضية من الناحية اليمنى، ليسدد ضربة رأس قوية، لكن حميد أبعدها بصعوبة بالغة إلى ركلة ركنية لم تستغل، وينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي بهدف نظيف.

سار الشوط الثاني على نهج الأول، حيث تبادل كلا المنتخبين الاستحواذ على الكرة، قبل أن تشهد الدقيقة 48 الهدف الثاني للمنتخب العراقي عن طريق عماد محسن.

وانطلق علاء مهاوي من الناحية اليمنى مراوغا حسن معاذ بمهارة، قبل أن يمررها إلى عماد محسن، الذي لم يجد صعوبة في إيداع الكرة داخل الشباك.

لم تمر سوى ثلاث دقائق، حتى أحرز مهند علي الهدف الثالث، بعدما تلقى تمريرة أمامية انفرد على إثرها من منتصف الملعب، مستغلا سوء تمركز الدفاع السعودي، ليراوغ وليد عبدالله، قبل أن يسدد بكل سهولة واضعا الكرة داخل الشباك.

حاول المنتخب السعودي استعادة اتزانه مجددا، لتشهد الدقيقة 57 هدفا له عن طريق حسن معاذ، الذي سدد ركلة حرة مباشرة، واضعا الكرة فوق الحائط البشري، مستغلا خطأ قاتلا من محمد حميد الذي أفلتت الكرة من يده بغرابة شديدة لتمر من بين قدميه وتحتضن الشباك.

عادت المباراة للهدوء مرة أخرى، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب بلا فاعلية على المرميين، قبل أن تشهد الدقيقة 73 الهدف الرابع للعراق عن طريق مهند علي.

وتابع مهند علي تمريرة عرضية من الناحية اليسرى، ليسدد ضربة رأس على يمين وليد عبدالله، الذي حاول إبعاد الكرة دون جدوى لتعانق الشباك.

لم تشهد الدقائق الأخيرة للمباراة سوى بعض المحاولات الهجومية من جانب المنتخبين دون أن تسفر عن أي جديد، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب العراقي 4 / 1 على نظيره السعودي.