الصهباني: "الزعيم" في أتم الجاهزية للعودة من الرياض بالنتيجة الإيجابية

أكد مطر عبيد الظاهري "الصهباني"، مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، أن بعثة "الزعيم" ستغادر إلى الرياض السعودية يوم بعد غدٍ الاثنين، على متن طائرة خاصة وسيؤدي الفريق مرانه الأساسي والمقرر على إستاد جامعة الملك سعود في نفس توقيت المباراة، وقال: المؤكد أن مهمتي العين والهلال في مستهل مشوارهما بمرحلة المجموعات ضمن بطولة دوري أبطال آسيا لن تكون سهلة ونتمنى أن يقدم الفريقان الأداء المرتقب في القمة الآسيوية كونها تجمع بين متصدري الدوريين السعودي والإماراتي و نتطلع إلى الخروج من الرياض بالنتيجة الإيجابية على حساب صاحب الأرض.

وأردف: خبرة العين الآسيوية ورغبة لاعبي الفريق وإمكانياتهم الكبيرة تعزز من قوة "الزعيم" الذي لا يخشى أي فريق في آسيا، خصوصاً وأن جميع اللاعبين في أتم الجاهزية للجولة الأولى من مرحلة المجموعات، حيث تشهد المواجهة عودة قائد الفريق عمر عبدالرحمن "عموري" الأمر الذي يمثل الإضافة المرجوة للفريق على الأرض والجميع يترقبون تلك المواجهة الجماهيرية القوية، وقد تابعنا مباراة الهلال السعودي الأخيرة أمام النصر وشاهدنا كيف نجح في العودة بالنتيجة بعد تأخره ولكن في المقابل العين يمتلك لاعبين على أعلى مستوى كما ذكرت وبمقدورهم إظهار الأداء الذي يقودهم إلى تحقيق النتيجة الإيجابية".

وحول مدى تأثير نتيجة اللقاء الأخير بين الفريقين في الرياض والذي انتهى بفوز الهلال 3-صفر على مواجهة الثلاثاء، قال: "المباراة الأخيرة كانت في النسخة المنتهية وتعتبر حالياً في حكم الماضي ويوم الثلاثاء سيدخل العين لقاءً مختلفاً في نسخة جديدة من البطولة و لاعبي العين حالياً في أفضل درجات الجاهزية ويمتلكون الرغبة الحقيقية في متابعة مرحلة الانتصارات والفريق فعلياً يمر بحالة معنوية مرتفعة ويمتلك الإمكانيات التي ستمكنه من تحقيق أهدافه على الصعيدين المحلي والقاري مع الاحترام لطموحات جميع منافسيه.