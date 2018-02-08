راني خضيرة يرفض نسور قرطاج

رفض راني خضيرة، لاعب وسط نادي أوغسبورغ الألماني والأخ الأصغر لسامي خضيرة لاعب يوفنتوس الإيطالي، دعوة الاتحاد التونسي لكرة القدم للانضمام إلى صفوف المنتخب للمشاركة في نهائيات مونديال روسيا 2018، بحسب ما كشف لمجلة «كيكر» الرياضية الألمانية أمس.

ولعب راني (24 عاماً)، المولود في ألمانيا لأب تونسي، مع الفئات العمرية للمنتخب الألماني، إلا أنه لم يخض أي مباراة في صفوف المنتخب الأول، ما يجعله مخولاً اللعب مع منتخب آخر.

وقال راني «أشعر بالفخر لأن الاتحاد التونسي فكر بي». وأوضح «ولدت ونشأت في ألمانيا، ولا أتحدث سوى اللغة الألمانية، وهذا ما أثّر كثيراً على قراري»، مؤكداً أن «مركزي (في أرض الملعب) يتعلق بالتواصل، التعليمات والتكتيك، الوقت لا يسمح بذلك لأنه قصير جداً».