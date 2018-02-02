استقالة رئيس وأعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم

المصدر:
  • الكويت - وام
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أعلن رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح تقديمه وأعضاء الاتحاد استقالتهم من مجلس إدارة الاتحاد بعد زيارة لجنة من الاتحادين الدولي والاسيوي للقدم للكويت لتشكيل لجنة تسوية بناء على طلب الاتحاد الكويتي.

وقال الشيخ أحمد اليوسف في تصريح نقلته وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم إن تشكيل اللجنة جاء لتحصين قانونية الاتحاد الكويتي لكرة القدم بعد اجتماع عقد مع الاندية الرياضية جرى فيه الاستماع الى وجهة نظرهم.

وأضاف أن اللجنة التي شكلها الاتحادان الدولي والاسيوي لكرة القدم ستمارس مهامها بدءا من اليوم لتعديل النظام الاساسي الجديد وطلب عقد جمعية عمومية والدعوة الى انتخابات جديدة.

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