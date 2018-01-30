الاتحاد السعودي يكرم حكماً انجليزياً اوقف مباراة للأذان

كرم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت "الاثنين" رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي الانجليزي مارك كلاتنبيرغ تقديرًا لموقفه بإيقاف المباراة التي أدارها بين فريقي الفيحاء والفتح في دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين عند سماعه صوت الأذان، والذي حصد أصداء واسعة في الأوساط الرياضية المحلية والدولية.

وشمل تكريم رئيس الاتحاد السعودي الطاقم المساعد لكلاتنبيرغ في المباراة، وهم المساعد الأول الإنجليزي جاكوب كولن، والمساعد الثاني الإيرلندي ستيفن دانيلسون، والحكم الرابع السعودي محمد القرني.

وأثنى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على الموقف المميز لكلاتنبيرغ ومساعديه، مؤكداً بأن ذلك الموقف حمل العديد من المضامين الرائعة، والرسائل الجميلة التي تلقفها الوسط الرياضي المحلي والدولي بالإشادة والثناء.