«السيدة العجوز» يشارك في ذكرى تأسيس «يوفنتوس العرب»

شرع النادي الصفاقسي التونسي في الإعداد للذكرى التسعين لتأسيسه، وقد قرر الاتصال بفريق يوفنتوس «السيدة العجوز» لدعوته، من اجل المشاركة في الاحتفالات من خلال مباراة ودية تجمع الفريقين في شهر يونيو المقبل.

وركز النادي الصفاقسي على نادي يوفنتوس اعتباراً إلى أنه أخذ منه في مطلع ستينيات القرن الماضي الزي الأبيض والأسود، بعد أن كان يرتدي الزي الأحمر والأخضر. وأصبح النادي الصفاقسي يلقب بـ «يوفنتوس العرب» لتشابه خاصية لعب الفريقين التي تعتمد أساساً على المهارات الفنية.

إلغاء

عقدت إدارة الترجي أول من أمس اجتماعاً طارئاً تقرر على أثره إلغاء المباراة الودية، التي كانت ستجمع أمس الفريق بضيفه وادي النبص الفلسطيني وأكد متحدث باسم الفري أن قرار إلغاء المباراة فرضته بعض الظروف.