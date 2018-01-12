يوم تاريخي للكرة السعودية.. الملاعب تفتح أبوابها أمام النساء

بدأت المشجعات السعوديات بالتوافد إلى ملعب لكرة القدم في جدة لمتابعة مباراة من المدرجات والهتاف لفريقهن المفضل، حسبما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس، في حدث تاريخي تشهده المملكة للمرة الاولى.

وقبل نحو ساعتين من بداية المباراة بين فريقي الاهلي والباطن في ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة الملك عبدالله الرياضية، دخلت أولى المشجعات إلى الملعب وفي أيديهن وشاح أخضر يحمل شعار نادي الاهلي.

وجلست امرأة وشابة وطفلة والى جانبهن فتى في المقاعد المخصصة للنساء والعائلات في ملعب المدينة الساحلية ينتظرون انطلاق المباراة.

وتأتي هذه الخطوة الاستثنائية في وقت تشهد فيه السعودية سلسلة من التغيرات الاجتماعية المهمة، من بينها السماح للمرأة بقيادة السيارة اعتبارا من يونيو المقبل واعادة فتح دور السينما.

وقالت لمياء خالد ناصر (32 عاما) المقيمة في جدة لوكالة فرانس برس "مع هذا الحدث، يتأكد لنا اننا نمضي بالفعل نحو مستقبل مزدهر. اشعر بفخر كبير لانني شاهدة على هذا التغيير".

من جهتها، رأت رويدة علي قاسم (50 عاما) ان يوم المباراة "يوم تاريخي في المملكة يستكمل التغييرات الجذرية الاخيرة"، مضيفة "انا فخورة وسعيدة جدا بهذا التطور وبمواكبة الاجراءات الحضارية التي تنتهجها اغلب الدول. اتمنى ان يدوم هذا العز".

وسبق وأن أعلن ملعب "الجوهرة المشعة" الذي يستضيف مباراة اليوم انه خصص اماكن للنساء والعائلات.