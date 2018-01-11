صلاح على أبواب «الأبيض الملكي»

كشفت صحيفة «أ س» الإسبانية أمس أن نادي ريال مدريد يسعى إلى ضم اللاعب المصري محمد صلاح، الذي وصفته الصحيفة بأنه من أفضل لاعبي العالم في الوقت الراهن. وقالت الصحيفة: إن ريال مدريد يحتاج إلى تصحيح مساره بشكل يسمح له باستعادة الثقة بنفسه استعداداً لمواجهته المرتقبة مع باريس سان جيرمان الفرنسي الشهر المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا،.

وأن ذلك قد يكون من خلال عقد صفقات شراء لاعبين جدد، على رأسهم نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي. ورغم رفض الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، دعم فريقه بلاعبين جدد في سوق الانتقالات الشتوية، تتحدث تقارير الصحف الأوروبية عن أن صلاح هو أحد أهداف النادي الملكي.

وذكرت شبكة «سكاي سبورت» الإيطالية أن الريال لا يحتاج إلى صلاح وحسب، بل إنه يسعى إلى التعاقد معه هذا الشهر.