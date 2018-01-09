نواعم السعودية يدخلن الملاعب للمرة الأولى الجمعة

تبدأ ملاعب رياضية سعودية الجمعة المقبل تطبيق قرار السماح للنساء بالدخول إليها لمشاهدة مباريات كرة القدم، في سابقة في المملكة المحافظة تأتي في خضم بوادر انفتاح اجتماعي تعيشها السعودية منذ أشهر.

في 30 أكتوبر الماضي أعلنت السلطات السعودية رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب رياضية والسماح لهن بحضور فعاليات في ثلاثة ملاعب بدءاً من مطلع عام 2018.

وأكدت وزارة الإعلام السعودية أمس أن السلطات حددت ثلاث مباريات ضمن دوري المحترفين في ثلاثة ملاعب يمكن للنساء متابعتها من على المدرجات هذا الشهر، بحسب بيان وصلت نسخة منه إلى وكالة فرانس برس. وأول مباراة يمكن للسعوديات مشاهدتها ستجمع فريقي الأهلي والباطن الجمعة في جدة، تليها مباراة بين فريقي الهلال والاتحاد السبت، ثم مباراة بين فريقي الاتفاق والفيصلي في 18 يناير.

واختارت السلطات «استاد الملك فهد» في الرياض، و«مدينة الملك عبدالله» في جدة، و«ملعب الأمير محمد بن فهد» في الدمام، لتكون أول الملاعب التي تتابع فيها النساء منافسات رياضية.

وسمح للنساء بدخول ملعب لكرة القدم في الرياض في سبتمبر الماضي للمرة الأولى حيث حضرن احتفالاً لمناسبة العيد الوطني. في 26 سبتمبر، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً سمح للمرة الأولى بإعطاء رخص للنساء لقيادة السيارات. ومن المفترض أن يبدأ تطبيق القرار في يونيو 2018.