سقوط حاجز في احد مدرجات استاد جابر الدولي عقب نهائي خليجي 23

سقط حاجز احد مدرجات استاد جابر الدولي نتيجة تدافع الجماهير عقب المباراة النهائية لبطولة "خليجي 23 " لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية ان سيارات الاسعاف وصلت الى مكان الحادث داخل الاستاد للتعامل مع الاصابات في حال وجودها.

ووصف الدكتور محمد خليل مدير بطولة "خليجي 23" الاصابات في حادث سقوط الحاجز بأنها طفيفة موضحا ان عدد المصابين لايتجاوز الـ 20 شخصاً.

واضاف ان الاصابات بسيطة وسيتم نقل بعض المصابين الى المستشفى للاطمئنان عليهم.

وقال ان الحادث جاء بعد تدافع الجمهور تفاعلا مع لاعبي منتخبهم المتوجين بلقب البطولة الخليجية للمرة الثانية في تاريخ بطولات كأس الخليج العربي لكرة القدم.