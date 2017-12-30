الأهلي المصري يحقق فوزاً مستحقاً على بتروجت

حقق الأهلي فوزا مستحقا على ضيفه بتروجت 3-صفر الجمعة بملعب الجيش ببرج العرب، ضمن المرحلة السادسة عشرة للدوري المصري لكرة القدم.

ورفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني ويملك مباراتين مؤجلتين، بفارق 4 نقاط عن الإسماعيلي المتصدر، في حين تجمد رصيد بتروجت عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.

وسجل للأهلى وليد سليمان (61) وعبدالله السعيد (76 و81 من ركلة جزاء).

وخلا الشوط الأول من المتعة والإثارة، حيث انحصر اللعب أغلب فتراته في وسط الملعب نظرا للكثافة العددية من لاعبى الفريقين.

من جهة أخرى، خطف مصر المقاصة تعادلا قاتلا من مضيفه الاتحاد السكندري 2-2 باستاد الإسكندرية.

وسجل للاتحاد السكندرى نور السيد (10) وأحمد الألفي (65)، وللمقاصة الغاني جون أنطوي (34) ومروان حمدي (90+6)، لينفرد أنطوي بصدارة هدافى الدوري برصيد 11 هدفا، يليه زميله في المقاصة حسين الشحات بـ9 أهداف.

ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر، والمقاصة إلى 20 نقطة في المركز الثامن.