الكويت تودع كأس الخليج بخسارة أمام عُمان

ودعت الكويت صاحبة الضيافة منافسات كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 23" بعد الخسارة 1-صفر من عمان "الاثنين".

والهزيمة هي الثانية على التوالي للكويت التي خسرت 2-1 من السعودية في الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى لتتذيل الترتيب.

جاء الهدف من ركلة جزاء نفذها أحمد مبارك (كانو) في الدقيقة 58 لتعوض عمان خسارتها 1-صفر من الإمارات وتحصد أول ثلاث نقاط.

كانت السعودية تعادلت مع الإمارات بدون أهداف في وقت سابق اليوم ليتقاسما الصدارة برصيد أربع نقاط. وبذلك تأجل حسم بطاقتي التأهل للدور قبل النهائي إلى الجولة الأخيرة.