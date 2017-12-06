رسميا ..الفيفا يعلن رفع الحظر عن كرة القدم الكويتية

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جاني انفانتينو، من الكويت التي وصلها صباح الاربعاء ، رفع الإيقاف المفروض على الكرة الكويتية منذ اكثر من عامين.

وظهر انفانتينو في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الى جانب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، وهو يعلن: "الايقاف المفروض على الاتحاد الكويتي لكرة القدم قد رفع".

وقرر الفيفا في اكتوبر 2015 ايقاف الاتحاد الكويتي بسبب تدخل السلطات السياسية، وحذت حذوه اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية لمختلف الالعاب الرياضية، واخيرا الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات متهمة السلطات بالتدخل السياسي في عمل المنظمات الرياضية.

وسيحضر انفانتينو مؤتمراً صحافياً يعقد في استاد جابر الدولي سيتم خلاله الاعلان الرسمي لرفع الايقاف عن الاتحاد الكويتي.

وكان مجلس الأمة الكويتي أقر قانون الرياضة الجديد في مداولتين وأحاله الى الحكومة، الاحد، بحضور 51 نائبا وموافقة 47 ورفض 3 وامتناع نائب واحد.

ووافق المجلس على التقرير الثاني للجنة الشباب والرياضة بشأن قانون الرياضة الجديد، ورفض بالتصويت مقترح رد الاتحادات المنحلة.

ويبدو ان القانون الجديد جاء ملبيا لمعايير وشروط الفيفا الذي اعلن الاربعاء بلسان رئيسه رفع الايقاف.

