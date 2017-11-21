الأهلي المصري يلحق الهزيمة الأولى بالاسماعيلي

الحق الأهلي حامل اللقب الهزيمة الاولى بالاسماعيلي المتصدر بفوزه عليه 2-صفر "الاثنين" على ملعب الجيش ببرج العرب في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة في الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل عمرو السولية (74) وعبدالله السعيد (82) الهدفين فرفع الاهلي رصيده الى 13 نقطة من خمس مباريات وانتقل الى المركز السادس، فى حين توقف رصيد الاسماعيلي عند 20 نقطة.

وكانت البداية هجومية من جانب لاعبي الاسماعيلي، ووقف القائم الايسر لمرمى محمد الشناوي حارس الاهلي في وجه تسديدة الكولومبي دييغو كالديرون (7)، وقطع محمد عواد حارس الاسماعيلي انفارد مؤمن زكريا.

وفي الشوط الثاني، تغير الوضع تماما واصبح الضغط من جانب الاهلي، وكثرت اخطاء مدافعي الاسماعيلي امام مرماهم الذي بقي نظيفا.

وشهدت الدقيقة 68 انقاذ الشناوي لمرماه من هدف محقق بتصديه لكرة سددها وجيه عبد الحكيم من داخل منطقة الستة امتار اخرجها بصعوبة من على خط المرمى.

وافتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 74 من هجمة مرتدة وصلت منها الكرة الى عمرو السولية فسددها على يسار محمد عواد.

وانقذ عواد فريقه من هدف ثان في الدقيقة 79 بتصديه لتسديدة المغربي وليد ازارو المنفرد، لكن عبدالله السعيد استغل خطأ دفاعيا ونجح في اضافة الهدف الثاني (82).