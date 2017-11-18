الهلال السعودي يصعب مهمة تتويجه باللقب الآسيوي

تعادل الهلال مع أوراورا الياباني بهدفٍ كلٍ منهما في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

بكر الفريق الياباني بتسجيل الهدف الأول عن طريق لاعبه البرازيلي بالدقيقة (7) ، وأدرك السوري عمر خربين التعادل للهلال عند الدقيقة (38) من عمر المباراة، وأضاع الهلال عددا من الفرصة السهلة التي كانت كفيلة بالخروج بفوز عريض في الشوط الأول.

وبهذه النتيجة صعّب الهلال من مهمة تتويجه باللقب الآسيوي في انتظار لقاء الإياب الذي سيقام في اليابان يوم السبت المقبل.، حيث يحتاج الهلال إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدف، فيما يحتاج أوروا للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة ليحصد اللقب.

يذكر أن الفائز باللقب سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية في أبو ظبي الشهر المقبل، حيث يواجه بطل آسيا الفائز من مباراة الجزيرة وأوكلاند سيتي، يوم 9 ديسمبر.