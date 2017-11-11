محمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئان المغرب وتونس

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، منتخبي المغرب وتونس بمناسبة الصعود إلى كأس العالم في روسيا 2018.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه على تويتر: مبروك للمملكة المغربية الشقيقة التأهل لكأس العالم.. تأهل أي بلد عربي تشريف لنا جميعاً.. وفرحة أي شعب عربي فرحة لكل العرب ..

كما هنأ سموه منتخب تونس قائلا:" كما نبارك للمنتخب التونسي تأهله لكأس العالم .. مبروك لتونس حكومةً وشعباً .. واكتملت فرحة العرب بتأهلهم ..

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان منتخب المغرب عبر تويتر قائلاً : تهانينا القلبية لأشقائنا في المغرب لتأهل المنتخب لمونديال 2018..إنجاز مشرف لنا جميعا.. كان وراءه دعم الملك محمد السادس.

كما هنأ سموه منتخب تونس: "نبارك لأشقائنا في تونس هذا الانجاز المشرف بتأهل المنتخب لمونديال 2018، روح عالية وأداء مميز، نتمنى له كل التوفيق والنجاح".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم :إنجاز عربي مستحق.. سعدنا بتأهل 4 منتخبات عربية لكأس العالم .. مبروك لنا جميعاً.. مع تمنياتنا بالتوفيق لكل المنتخبات العربية المتأهلة ..