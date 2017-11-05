الوداد يعبر الأهلي ويتوج بلقب دوري أبطال افريقيا

توج فريق الوداد المغربي بلقب دوري أبطال افريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على ضيفه الأهلي المصري 1/صفر اليوم السبت في إياب نهائي البطولة.

وحصد الوداد اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه بعد أن نال اللقب عام 1992 بينما فشل الأهلي في الفوز باللقب الافريقي للمرة التاسعة في تاريخه.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1 / 1 على ملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية يوم السبت الماضي ليتفوق الوداد 2 /1 في مجموع اللقاءين.

ويدين الوداد بالفضل في هذا الفوز لوليد الكارتي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69.

وتأهل الوداد إلى مونديال الأندية حيث يلاقي باتشوكا المكسيكي يوم التاسع من ديسمبر المقبل.