الأهلي يكتسح النجم الساحلي 6-2 ويصعد لنهائي دوري الأبطال

اكتسح الأهلي المصري ضيفه النجم الساحلي التونسي 6-2 اليوم الأحد بفضل ثلاثية من مهاجمه المغربي وليد أزارو ليضرب موعدا مع الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال افريقيا لكرة القدم.

وتأهل الأهلي، حامل الرقم القياسي في الفوز باللقب برصيد ثماني مرات، للدور النهائي لأول مرة منذ 2013 بعد تفوقه 7-3 في النتيجة الاجمالية عقب خسارته ذهابا 2-1 في سوسة.

وسيخوض الأهلي ذهاب النهائي الأسبوع المقبل في الإسكندرية أمام الوداد الذي تأهل على حساب اتحاد العاصمة الجزائري بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين. ويستضيف الوداد مباراة العودة في الدار البيضاء الشهر المقبل.

وأنهى أزارو صيامه عن التهديف بثلاثية رائعة بعدما افتتح التونسي علي معلول التسجيل لبطل مصر بعد دقيقتين من البداية من ركلة حرة أمام حوالي 50 ألف مشجع باستاد برج العرب.

وجعل رامي البدوي النتيجة 4-1 عندما قلص الفارق للفريق التونسي في الدقيقة 51 لكن الأهلي أعاد الفارق لأربعة أهداف بطريقة غريبة.

وفشل البديل وليد سليمان في التسديد من وضع انفراد تحت ضغط من اثنين من مدافعي النجم لكن الكرة اصطدمت بجسد البدوي لتسكن شباك الحارس أيمن المثلوثي في الدقيقة 58.

وأطلق رامي ربيعة، المدافع الذي لعب في وسط الملعب في مباراة الأحد، تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 63 سكنت شباك المثلوثي قبل أن يسجل البديل ايهاب المساكني الهدف الثاني للنجم في الوقت المحتسب بدل الضائع.