الأهلي يقسو على الاتحاد بثلاثية في ديربي جدة

حسم فريق الاهلي ديربي جدة بتغلبه على ضيفه اتحاد جدة 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت ، في الجولة السابعة من الدوري السعودي لكرة القدم ، والتي شهدت أيضا فوز الهلال على الباطن 2 / 1 في الوقت القاتل.

وسجل أهداف الأهلي السوري عمر السومة (هدفين) في الدقيقتين 50 والأولى من الوقت بدل الضائع وليوناردو دا سيلفا في الدقيقة 56.

ورفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد الاتحاد عند ثماني نقاط في المركز الثامن.

يذكر أن هذا الفوز هو الخامس للأهلي هذا الموسم مقابل التعادل في مباراة والخسارة في مثلها ، فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة للاتحاد هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في مثلها.

وفي المباراة الثانية، انتزع الهلال فوزا صعبا من ضيفه الباطن 2 / 1.

وتقدم الهلال بهدف سجله ماتياس بريتوس في الدقيقة 62 وتعادل إديسون تراباي للباطن في الدقيقة 70 قبل أن يسجل جيلمين ريفاس الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط أمام الباطن صاحب المركز الثالث.

يذكر أن الهلال لديه مباراة مؤجلة أمام الرائد.

ويعد هذا الفوز هو الخامس للهلال هذا الموسم مقابل التعادل في مباراة، بينما تعد هذا الخسارة هي الثانية للباطن هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراة.