الفيفا يلزم النادي العربي بدفع مستحقات النصر ويُهدد بطرد الإتحاد القطري

ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA " نادي العربي القطري بسداد 30 ألف فرنك سويسري غرامة انتهاكه للمادة رقم 64 من قانون الفيفا وعدم امتثاله للقرار الصادر عن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بتاريخ 12 مايو 2017 ، والخاص بسداد الدفعات المتأخرة من مستحقات نادي النصر الثقافي الرياضي، والتي تبلغ 700 ألف يورو نظير انتقال اللاعب لويس خيمينيز.

وأكد الفيفا في قراره أن المُهلة الممنوحة للنادي القطري 90 يوماً فقط وفي حالة عدم التزامه بالسداد خلال هذه الفترة يحق لنادي النصر تقديم طلب كتابي بخصم 6 نقاط من الفريق الأول لنادي العربي بالدوري المحلي ، على أن يتم الخصم تلقائياً بمجرد تقديم الطلب إلى لجنة الانضباط في الفيفا.

وشدد الفيفا على أنه في حالة عدم التزام النادي القطري بالسداد فإن لجنة الانضباط ستُقرر هبوط الفريق إلى المستوى الأدنى " الدرجة الثانية " ، وفي حالة عدم التزام الاتحاد القطري لكرة القدم بتنفيذ هذه القرارات بصفته عضواً في الاتحاد الدولي لكرة القدم ، ستُقرر لجنة الانضباط العقوبات المناسبة عليه والتي قد تصل إلى الطرد من جميع مسابقات الفيفا.