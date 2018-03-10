مذكرة تفاهم ثلاثية لدعم «الألعاب» الإقليمية والعالمية

أبرمت اللجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 مذكرة تفاهم ثلاثية مع مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية.

ونصت المذكرة على إصدار بطاقات فزعة خاصة ومجانية لأعضاء اللجنة المنظمة للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 والقائمين عليها واللاعبين المشاركين فيها.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كلّ من سيف سعيد غباش، مدير عام دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، عضو اللجنة العليا لاستضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، وعبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، والمقدّم أحمد بو هارون الشامسي، المدير العام لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية المدير التنفيذي لفزعة.

حرص

وأكد عبدالله الحميدان أمين عام مؤسسة زايد العليا في تصريح صحافي له حرص ومتابعة سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة، على إطلاق وتنفيذ المؤسّسة العديد من المبادرات التي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات النوعيّة والمتميّزة، وتطوير سبل الرعاية والتأهيل لفئات أصحاب الهمم المنتسبين للمؤسّسة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأشاد بالجهود المخلصة للجنة العليا لاستضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 برئاسة محمد عبد الله الجنيبي، وحرصها واهتمامها بالتخطيط والإدارة لمسار تحقيق الإبهار التنظيمي لتحقيق النجاحات للحدث الرياضي الإنساني الأكبر في العالم الذي نفخر باستضافته ونعمل على تقديم الدعم الشامل لمسيرته التي ستترك أثراً بالغاً للأجيال.

ثناء

من جانبه قال سيف سعيد غباش، مدير عام دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، عضو اللجنة العليا لاستضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 : «المذكرة استكمال لمجموعة الاتفاقيات التي وقعتها اللجنة العليا لاستضافة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوطبي 2019 مع مختلف المؤسسات العاملة في الدولة، لمنح اللجنة قوة دفع حقيقية لتخرج الألعاب العالمية 2019 في أبهى صورة».

توقيع

من جهته صرّح المقدّم أحمد بو هارون الشامسي مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية المدير التنفيذي لفزعة، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، تتمثل في منح 145 عضوية مجانية من «فزعة» لأعضاء اللجنة المنظمة للألعاب العالمية والعاملين عليها، بالإضافة لمنح اللاعبين والمشاركين 1000 عضوية مجانية. كما نصت المذكرة على منح 15 بطاقة فخرية للمديرين في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص.

وأضاف بو هارون الشامسي أن العضوية المجّانية ستمكّن الأعضاء من الاستفادة من خدمات الخصومات والتأمين على السيارات و«فزعة أماكن» لأفضل حجوزات الفنادق داخل الدولة وخارجها، إلى جانب خصومات تصل إلى 50% على المنتجات الغذائية.