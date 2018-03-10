اتحاد الكرة يزدان بصور وشعار «عام زايد»

ازدانت واجهة مبنى اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم بصورتين كبيرتين للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مع شعار «عام زايد 2018».

جاء ذلك خلال احتفالية الاتحاد التي أقامها بمناسبة «اليوم الرياضي الوطني للدولة» بمشاركة عدد من لاعبي المنتخبات الوطنية وأصحاب الهمم وطلبة الأكاديميات الكروية وطلبة المدارس إضافة إلى موظفي الاتحاد.

حضر الاحتفالية كل من عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة دوري المحترفين، وأمل بوشلاخ عضو مجلس الإدارة رئيسة اللجنة المجتمعية، ومحمد عبدالله بن هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، وأحمد بهادر الأمين العام المساعد.

وبهذه المناسبة قال محمد عبدالله بن هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، إن احتفالاتنا في هذا العام تستلهم مفرداتها من مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، التي أطلق بموجبها عام 2018 عام زايد وما قمنا به اليوم من عملية تزيين لواجهة مبنى الاتحاد بصورتين كبيرتين للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يأتي عرفانا بدوره العظيم في قيام الدولة والقيم النبيلة التي غرسها في المجتمع حتى أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة منارة للعالم.

إشادة

وأشاد بن هزام بدور ومتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، التي تؤكد دوما ضرورة وأهمية تبني مثل هذه المبادرات التي تعزز من قيمة ومفهوم الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص. وأضاف إن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس مروان بن غليطة حريص على تبني مثل هذه المبادرات والاستجابة لها، التي تجسد حب الأسرة الرياضية لباني الدولة ومؤسسها وقائدها التاريخي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

مبادرات

وقال الأمين العام لاتحاد الكرة: في إطار ذلك الحرص أيضاً، أطلق الاتحاد ولجنة دوري المحترفين العديد من المبادرات التي تجسد هذا النهج في المسابقات المحلية الخاصة بأندية المحترفين والأولى.