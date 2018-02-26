سالم القاسمي: فخورون بمواكبة البطولة عام زايد

افتتحت مساء أول من أمس بطولة المبارزة الآسيوية للشباب والناشئين، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، خلال الفترة من 24 فبراير الجاري حتى 4 مارس المقبل في مجمع حمدان بن محمد الرياضي، بتنظيم اتحاد المبارزة في الإمارات بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة نحو 800 لاعب من نحو 30 دولة من آسيا.

وجاء حفل الافتتاح أنيقاً تضمن فقرات متنوعة أبرزها أوبريت الأطفال الذي شارك فيه طلبة المدارس إلى جانب الفقرات الشعبية وتضمن فن الندبة وفن الرواح.

شهد الافتتاح المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، الذي أعلن عن الافتتاح، بحضور إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة للرياضة وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، والدكتور سيلسو داريت رئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة، وعدد من المسؤولين.

وتوج الفائزين والفائزات بمسابقات الدور التمهيدي، حيث أسفرت نتائج اليوم الأول على مستوى الشباب في نهائيات بطولة سلاح السيف الحسام «للذكور»، عن فوز كيم هونجيان من كوريا بالمركز الأول وحل ثانياً مواطنه لي هيوبين، فيما تقاسم المركز الثالث عبد العزيز دعيج ومحمد الفضلي من دولة الكويت. وفي نهائيات بطولة سلاح الشيش للبنات، حصدت اليابانية يوكا وينو المركز الأول وحلت ثانية صوفيا يومن هونغ كونغ وتقاسمت المركز الثالث يوكينو توسا من اليابان وماكسين وينج من سنغافورة.

وأحرز حسن باونو من قيرغيزستان المركز الأول في نهائيات بطولة سلاح سيف المبارزة للبنين وجاء في المركز الثاني زاهانج من الصين وتقاسم المركز الثالث كل من لي سيمو من سنغافورة وسياه من اليابان.

البطولة تشهد منافسة قوية بين المشاركين

حفاوة وترحيب

من جهته، رحب المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، بوفود الدول المشاركة في الحدث، وأضاف في كلمة ألقاها خلال الافتتاح: نلتقي في مدينتنا الجميلة دبي «دانة الدنيا» ونحن نحتفل سوياً باستضافتنا وللمرة الثانية للبطولة الآسيوية للشباب والناشئين والتي ينظمها اتحاد الإمارات للمبارزة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبرعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ونقول لكم بكل لغات العالم أهلاً وسهلاً بكم في ضيافة دبي.

وتابع: فخورون بأن يواكب تنظمينا لهذا الحدث الرياضي الهام احتفالات الدولة بعام زايد الخير وهي الذكرى المائة لمولد والدنا ومؤسسة دولتنا وباعث نهضتها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو أول من اهتم بالرياضة والرياضيين فغدت الإمارات واحدة من أهم الدول التي تهتم بالرياضة وتستضيف فعالياتها، وكذلك سار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في رعايته للرياضة والرياضيين، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخوهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، مما جعل الإمارات بيئة جاذبة للرياضيين من أنحاء العالم كافة.

وأضاف القاسمي: إن استضافة دبي وللمشاركين بالبطولة الآسيوية للشباب والناشئين يعد مصدر سعادة غامرة لنا فمنذ تنظيم اتحادنا لنسخة البطولة عام 2015 في العاصمة أبوظبي وذكرياتها لا تنسى لدينا وأصدقائنا في أسرة المبارزة الآسيوية، لذلك كان تجاوبنا السريع لطلب الدكتور سيلسو داريت رئيس الاتحاد الآسيوي استضافة الإمارات لهذه النسخة في مدينتا العصرية دبي المبهرة والملهمة للعالم أجمع، ونتقدم بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي لدعمه اللامحدود لنا في استضافة هذا الحدث الرياضي الهام.

واختتم القاسمي حديثه بالشكر إلى الهيئة العامة لرعاية الرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، وغرفة دبي راعية الحدث وهيئة الطيران المدني برأس الخيمة، وشركة أغذية وجميع اللجان العاملة بالبطولة والمتطوعين وأسرة مجمع حمدان الرياضي واللاعبين واللاعبات المشاركين بالبطولة، متمنياً لهم التوفيق وقضاء أسعد الأوقات في ضيافة دبي.

اهتمام كبير

بدوره، أكد ناصر أمان آل رحمة، أن مجلس دبي الرياضي يستضيف أكثر من 400 فعالية في السنة تهتم معظمها بفئتي الشباب والناشئين منها على سبيل المثال بطولة كأس القارات لكرة القدم للناشئين تحت 13 سنة من فرق كبيرة مثل ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، فضلاً عن البطولة الآسيوية للمبارزة الحالية للشباب والناشئين التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتشهد مشاركة قياسية بأكبر تجمع من حيث عدد المشاركين في تاريخ اتحاد المبارزة الآسيوي بمعدل نحو 800 مشارك من الذكور والإناث فضلاً عن تواجد 250 إداريا ومدربا وحكما إلى جانب أولياء الأمور، مشيراً إلى أن استضافة البطولة يساهم في تعزيز السياحة الرياضة في الدولة.

ولفت آل رحمة إلى أن هناك تركيزا في الفترة المقبلة على الألعاب الفردية، وقال: علاوة على بطولة آسيا للشباب والناشئين في المبارزة، ثمة بطولة أخرى في صدد استضافتها وهي بطولة العالم في المبارزة للسيدات في مايو المقبل، وقبل نحو شهرين استضافت دبي الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للمبارزة، وذلك بفضل الجهد الكبير من اتحاد المبارزة في الإمارات برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي وفريق العمل بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

ترحيب

رحبت الدكتورة هدى المطروشي الأمين العام لاتحاد المبارزة في الإمارات، بجميع المشاركين، فيما توجه الدكتور سيلسو داريت رئيس اتحاد المبارزة الآسيوي بالشكر إلى الإمارات ودبي على وجه التحديد على استضافة الحدث.