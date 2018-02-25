الإمارات تُحبط شق وحدة «كاراتيه العرب»

نجحت الإمارات، ممثلة برجال اتحاد الكاراتيه، بإحباط مساعٍ متواصلة بذلت في الأيام القليلة الماضية، من أجل شق صف ووحدة أسرة «كاراتيه العرب»، أملاً بعدم عقد الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية للاتحاد العربي للعبة بدبي، وبالتالي، الحيلولة دون سحب الثقة من خالد العطية الرئيس السابق ومجلسه غير الفاعل.

وقررت الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد العربي للكاراتيه، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد، بعد تقديم مجلس إدارته ومكتبه التنفيذي، الاستقالة، لعدم الفاعلية في القيام بالمهام المنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد، على أن تقوم الجمعية العمومية، بانتخاب مجلس إدارة جديد 23 مارس المقبل في جدة السعودية، حيث تبدأ الترشيحات اعتباراً من اليوم وحتى 10 المقبل، وعقد اجتماع أخير للجنة المؤقتة في جدة 22 مارس، للوقوف على الترتيبات النهائية للانتخابات والترشيحات، مع التأكيد على تضمين جدول أعمال الجمعية العمومية بند إعادة النظر ببعض المواد الخاصة بالنظام الأساسي للاتحاد العربي.

ضيافة دبي

وعقد الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية للاتحاد العربي للكاراتيه، صباح أول من أمس، بضيافة دبي، برئاسة السعودي إبراهيم القناص، بصفته النائب الأول لمجلس إدارة الاتحاد، وحضور اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، الرئيس الفخري للاتحاد العربي، والتونسي بشير الشريف نائب رئيس الاتحاد الدولي، ورؤساء وممثلو اتحادات، الإمارات والسعودية ومصر والعراق وفلسطين والبحرين واليمن وجيبوتي والسودان وليبيا، إضافة إلى سعود بن علي العبد العزيز، الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية.

تشكيلة اللجنة

وضمت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد العربي للكاراتيه، اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد العربي، الرئيس الفخري للاتحاد العربي، رئيساً للجنة، والأعضاء محمد محروس الدهراوي رئيس الاتحاد المصري، والدكتور عادل عيدان رئيس الاتحاد العراقي، ومحمد برهان البكري رئيس الاتحاد الفلسطيني، وتكليف فخر الدين عبد المجيد، الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه، بمهام المقرر والأمانة العامة.

تهيئة الظروف

وكلفت الجمعية العمومية الطارئة، اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد العربي للكاراتيه، بتهيئة الظروف الإدارية والقانونية الكفيلة بعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة في جدة 23 مارس، وإجراء الانتخابات، وتوجيه الدعوة لكافة الاتحادات العربية الأعضاء في الاتحاد، لترشيح ممثليها لشغل المناصب في المكتب التنفيذي للاتحاد، اعتباراً من اليوم وحتى 10 المقبل.

سلاسة وتوافق

وسارت أعمال اجتماعي مجلس الإدارة السابق والجمعية العمومية الطارئة للاتحاد العربي للكاراتيه، بسلاسة وتوافق تامين، بين الحضور الذين أجمعوا على عدة نقاط جوهرية، منها أن المجلس السابق، برئاسة خالد العطية، لم يكن فاعلاً، وهذا ما أكد عليه الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية بشكل صريح، بقوله: المجلس السابق للاتحاد العربي لم يكن فاعلاً، نتيجة عدم إقامته أي نشاط وفعاليات خلال الفترة الماضية، ما ترتب عليه من عدم الفاعلية في القيام بالمهام حسب النظام الأساسي للاتحاد.

طوكيو 2020

وأبدى اللواء «م» الرزوقي، الاستعداد لتقديم أقصى مساهمة ودعم لأبناء «كاراتيه العرب»، مرحباً بالحضور، لافتاً إلى أن اجتماع الجمعية العمومية الطارئ والقرارات التي خرجت منه، جاءت من أجل تكريس مصلحة اللعبة بشكل أساسي، والمحافظة على مستقبلها وتطويرها بما يلبي الطموحات المعقودة عليها، في ظل دخول الكاراتيه إلى الدورات الأولمبية، اعتباراً من ألعاب طوكيو 2020، داعياً إلى ضرورة التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد خلال المرحلة القادمة، متمنياً إقامة البطولات والدورات ومختلف الأنشطة لأحياء وتفعيل دور الاتحاد العربي للكاراتيه بشكل ملموس.

إحياء النشاط

وأشار التونسي بشير الشريف نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، إلى أن هدف الجميع منصب باتجاه تفعل دور الاتحاد العربي، وإحياء نشاطه في مختلف المجالات، وفقاً لرسالته، مطالباً بضرورة العمل المشترك والتكاتف بين جميع أعضاء الاتحاد، فيما أشاد السعودي إبراهيم القناص بتفاعل الحضور، وحرصهم على تفعيل دور الاتحاد العربي، موجهاً الشكر للحضور، مثنياً على تعاون وتفاعل اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية.