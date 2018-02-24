سفيتولينا وكازاتكينا في نهائي «تنس دبي»

تدافع الأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة 4 عالمياً عن لقبها في بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات أمام الروسية داريا كازاتكينا المصنفة 24 عالمياً في المباراة النهائية اليوم، وضمنت سفيتولينا بطاقة العبور إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي عقب فوزها على الألمانية أنجليك كيربر المصنفة 9 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 3 و6 -3 في مباراة استغرقت 85 دقيقة، بينما فجرت كازاتكينا التي تبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخها أكبر مفاجأة في النسخة 18 للبطولة بتغلبها أمس على الأسبانية غاربين موغوروزا المصنفة 3 عالميا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6 - 3 و6 - 7 و1 - 6 في مباراة امتدت ساعتين و33 دقيقة.

من ناحية اخرى تجرى اليوم قرعة بطولة تنس الرجال، التي تنطلق بعد غد وتبلغ جوائزها 2.6 مليون دولار، ويشارك في البطولة 23 لاعباً من ضمن قائمة المصنفين الـ100 الأوائل على العالم.