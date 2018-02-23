الفجيرة تشهد أول بطولة للصيد بالصقور التلواح

تشهد إمارة الفجيرة، اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم، انطلاق أول بطولة للصيد بالصقور التلواح، حيث تشهد ساحة الاحتفالات، إقامة بطولة مكتوم الشرقي للصيد بالصقور، ويقوم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالإشراف على تنظيم البطولة، التي تختتم غداً، وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة، برئاسة العميد محمد راشد بن نايع الطنيجي، جاهزية الإمارة لاستقبال الحدث، الذي من المفترض أن يحظى بحضور جماهيري كبير من محبي وعاشقي الصيد بالصقور في المنطقة الشرقية، موجهاً الشكر للشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة، على رعايته للبطولة الأولى، ولا ننسى دور مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الذي قام بوضع كافة الترتيبات اللوجستية والفنية لإقامة الحدث.