صغار الجوجيتسو يبدعون في «عام زايد للتحدي»

أعلن صغار الجوجيتسو التحدي على بساط النبلاء أمس في بطولة «عام زايد لتحدي الجوجيتسو»، وذلك بمشاركة واسعة للأعمار من 4 وإلى 10 سنوات على صالة مبادلة ارينا بمدينة زايد الرياضية، حظيت المنافسات بين صغار الجوجيتسو بنين وبنات، بروح عالية تحيطها براءة الأطفال وهم على أعتاب ممارسة رياضة النبلاء، كما اكتظت صالة مبادلة آرينا بجمهور كبير من أولياء الأمور ومدربي الأندية، كما تعتبر البطولة مناسبة رائعة للتعبير عن عشقهم وتقديرهم للوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والبطولة جرى تغيير اسمها من تحدي الجوجيتسو، إلى عام زايد لتحدي الجوجيتسو.

مشاركة

شارك في البطولة قرابة 3 آلاف لاعب ولاعبة وتخصص منافسات اليوم للفتيات من 10 إلى 17 عاماً، على أن يكون غداً الختامي مخصصاً للذكور لنفس الفئة العمرية، وتهدف إلى اعداد النشء الصغير وفئة الناشئين والشباب وصقلهم بالمواهب في مهرجان رياضي يضم الأسرة واللعبة معاً وسط أجواء رياضية خلابة يغلب عليها التنافس الشريف بين الجميع، كما انها تدفع الأسرة إلى تشجيع أولادهم للانخراط في الجوجيتسو، مواكبة مع النهضة التي تشهدها اللعبة أخيراً على المستويين المحلي والدولي.

حضر المنافسات عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، وصالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، وحضور موسع من أولياء الأمور.

محمد الظاهري يكرم زهرات الجوجيتسو الصغيرات

شعار

من جانبه، أكد عبدالمنعم الهاشمي، أن الشعار الذي وضعه اتحاد الإمارات للجوجيتسو «المساهمة في بناء أجيال قوية» مستوحى من نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الداعم والراعي الأول لرياضة الجوجيتسو.

وأضاف الهاشمي: لم نتعامل مع الجوجيتسو باعتباره مجرد رياضة، ولكننا تعاملنا باعتباره ثقافة وصحة وبطولة وشجاعة وقيماً وأخلاقيات وبناء أجيال جديدة، ونجحنا في إرساء الكثير من المفاهيم لدى أجيالنا الجديدة من خلال عملنا طول السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي ساهم في جعل أبوظبي عاصمة الجوجيتسو العالمية، وقبلة البطولات المهمة، ومنارة التطوير.

كما أكد الهاشمي، أن الاتحاد قرر أن تكون كل بطولاته في عام 2018 منصة للاحتفاء بالقائد والمؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان أل نهيان، طيب الله ثراه، وأيضاً اختيار بطولة التحدي التي تعد أكبر بطولات الموسم المحلي للناشئين والبراعم لتسميتها ببطولة «عام زايد لتحدي الجوجيتسو»، مع وضع صورة القائد والمؤسس على ميداليات الفائزين، وشدد الهاشمي على انه فخور بما رأه في اليوم الافتتاحي وفخور أكثر بانتشار ثقافة الجوجيتسو وقيمه النبيلة.

البطل الصغير

جاءت مشاركة اللاعب صاحب السنوات الأربع عيد أحمد عيد، الطالب في مرحلة الـ KG1 في منافسات أمس، لتُثير إعجاب الحاضرين وتثبت للجميع أن الجوجيتسو أضحى بالفعل حلم الأجيال المقبلة. من جانبه، أكد البطل الصغير بكلمات تحيطها براءة الأطفال، أن عشقه للجوجيتسو وراء المشاركة، متمنياً أن يصبح بطلاً عالمياً في المستقبل.

في حين أوضح والده أحمد عيد، أن ولده الصغير أصر على تعلم مبادئ الجوجيتسو والذهاب إلى التدريب، وقد اكتسب حبها من أخيه الأكبر سيف الذي يخوض بالفعل بطولات محلية منذ 3 سنوات. مبيناً أنه يسعى دائماً إلى تشجيع أولاده على ممارسة الجوجيتسو لأنها تعزز الثقة بالنفس.