أصحاب الهمم يستمتعون بالتنس

استمتع ما يزيد على 50 طفلاً في جلسة لاكوست التدريبية لتنس أصحاب الهمم التي أقيمت في استاد سوق دبي الحرة للتنس صباح أمس، حيث تلقى الصغار الذين قدِموا من مركز دبي للتوحد، ومركز دبي لأصحاب الهمم، ومركز منازل، دروساً في التنس مقدمة من أكاديمية كلارك فرانسيس للتنس، والتقوا بلاعبة الزوجي التايوانية لاتيشا تشان.

وتهدف فعالية لاكوست للتنس إلى تقديم تجربة تنس ممتعة للأطفال من أصحاب الهمم، وقد غمرتهم الفرحة بلقاء تشان، التي أبدت سرورها بالتواجد بين الأطفال، حيث قالت: «الجزء المفضل في يومي هو رؤية تلك الابتسامات التي ارتسمت على محيا الأطفال بعد ضربهم للكرات أو بعد تحيتهم، وردود أفعالهم تعكس مدى السعادة العارمة التي غمرتهم».