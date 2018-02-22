هزاع بن زايد: طواف أبوظبي حدث رياضي كبير جاء بالعالم إلى عاصمة الخير والتسامح

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن طواف أبوظبي الدولي حدث رياضي كبير يأتي بالعالم إلى أبوظبي وينقل الإمارة إلى العالم.

وأن سحر الطبيعة وتنوعها وثراءها تجتمع مع بنية تحتية متفوقة تشهد كلها على مسيرة التنمية المزدهرة في عاصمة الرياضة والخير والنور والتسامح، جاء ذلك في تدوينة لسموه بمناسبة انطلاقة الجولة الأولى من الطواف الدولي أمس، عبر حسابه الرسمي على «تويتر». وكان النرويجي الكسندر كريستوف قد فاز بلقب المرحلة الأولى من طواف أبوظبي الدولي 2018، المحطة الثالثة من سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، والذي انطلق أمس بمشاركة 140 من نخبة الدراجين المحترفين يمثلون 20 فريقاً من مختلف قارات العالم. وأهدى كريستوف فريق الإمارات فوزاً غالياً باعتباره يخوض الطواف على أرضه بعد أن خطف لقب المرحلة الأولى «مرحلة الفهيم» والتي أقيمت في مدينة زايد بمنطقة الظفرة ليؤكد أن الفريق عازم على الاحتفاظ بلقب الطواف الذي أحرزه في النسخة الماضية.

وقطع كريستوف بطل سباق أوروبا للطريق السباق الذي بلغت مسافته 189 كلم في 4 ساعات و48 دقيقة و24 ثانية متفوقاً بفارق 4 أجزاء من الثانية، عن الإيطالي أندريا جارديني دراج فريق باردياني والذي حل في المركز الثاني، فيما جاء في المركز الثالث الأسترالي إيوان كاليت دراج فريق ميتشلتون بفارق 6 أجزاء من الثانية عن كريستوف، بينما جاء في المركز الرابع بطل طواف دبي الدولي الإيطالي إيليا فيفياني دراج فريق كويك ستيب، وفي المركز الخامس حل البريطاني دانيال ماكلاي دراج فريق إي إف إيديوكيشن.

تتويج

حضر السباق ومراسم التتويج سلطان بن خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وممثلي رعاة الطواف عبد الله الأشرم من بريد الإمارات، مروان الفلاسي من مبادلة وديريك إيروين ممثل طيران الاتحاد.

وكانت المرحلة الأولى قد شهدت تنافساً قوياً بين الدراجين وإثارة منقطعة النظير في الأمتار الأخيرة من السباق، إذ نجح إيوان كاليب في التقدم في الكيلو متر الأخير إلا أنه واجه صراعاً شرساً من كريستوف الذي استطاع التفوق عليه في آخر 200 متر والوصول إلى خط النهاية في المركز الأول، فيما ابتعد عدد من أبرز المرشحين أمثال المخضرم الإسباني اليخاندرو فالفيردي دراج فريق موفي ستار، والألماني القوي مارسيل كيتل دراج كاتيوشا البيسين عن المراكز العشرة الأوائل.

بهذه النتيجة، ينجح الكسندر كريستوف بالفوز بالمرحلة الأولى في السيطرة على أغلب ألقاب المرحلة، بعد أن بات متصدراً للطواف بحلوله في المركز الأول في مرحلة «الفهيم»، وحصوله على القميص الأحمر المخصص لمتصدر الترتيب العام للسباق، بالإضافة إلى تصدره ترتيب النقاط بـ 20 نقطة. كما حصل كريستوف على القميص الأخضر برعاية بريد الإمارات والمخصص لمتصدر الطواف بالنقاط بجانب القميص الأحمر برعاية جزيرة المارية والذي سيرتديه خلال المرحلة الثانية التي تقام اليوم في جزيرة ياس.

خال تتويج أبطال السباق

سعادة

من جانبه، أعرب النرويجي الكسندر كريستوف عن سعادته بتتويجه للمرة الأولى بأحد مراحل طواف أبوظبي الدولي وبالمرحلة الأولى من الطواف في نسخته الحالية، مؤكداً أن فوزه يعد فوزاً لفريق الإمارات الذي يخوض السباق في موطنه. وقال في تصريحاته عقب نهاية السباق:«بالتأكيد الفوز مهم للغاية بالنسبة لنا في الفريق وسيمنحنا المزيد من الثقة في المراحل التالية، وأعتقد أن الفوز بالمرحلة الأولى رفع كثيراً من الضغوط الواقعة على فريق الإمارات خاصة وأننا أحرزنا لقب طواف أبوظبي العام الماضي».

وأضاف:«ربما فقدت الصدارة في الأمتار الأخيرة قبل نهاية السباق لصالح روبيرتو فيراري ولكنني زدت من سرعتي ونجحت في تجاوزه والتففت حول إيوان كاليب لأحقق الفوز رغم تميزه في سباقات السرعة في الأمتار الأخيرة».

نخبة الدراجين يشاركون في الحدث الدولي





المرحلة الثانية

تقام اليوم المرحلة الثانية من طواف أبوظبي الدولي، وهي المرحلة التي يطلق عليها «مرحلة جزيرة ياس» ولمسافة 154 كلم، إذ تشهد بعض التغييرات الطفيفة في مسار المرحلة عن النسخة الماضية.

وتبدأ نقطة انطلاق المرحلة الثانية من الطواف من ياس مول، ويمر مسار السباق بعد ذلك بعدد من المعالم السياحية البارزة وهي حلبة مرسى ياس وياس ووتر وورلد ومدينة عالم فيراري الترفيهية، ثم يمر الطواف بعدد من الفنادق الفخمة التي تتضمنها جزيرة ياس.

وسينتقل الطواف إلى مسارات جديدة، حيث يعبر مناطق الشهامة والباهية مروراً بحديقة الإمارات للحيوان، ثم الدخول في منطقة ميناء خليفة قبل لعودة مرة أخرى عبر جزيرة ياس، إلى أن يحط رحاله عند خط النهاية في شاطئ ياس.

وتبدأ إجراءات تسجيل ومشاركة الدراجين اعتباراً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً وحتى الحادية عشرة وخمسين دقيقة، بينما يصطف الدراجون لانطلاق المرحلة الثانية في الساعة الثانية عشرة ظهراً على أن ينتهي السباق في نحو الساعة الرابعة مساءً.

منافسة قوية في المرحلة الأولى من الطواف | تصوير- مجدي إسكندر

687

687 كلم هي إجمالي طول المرحلة الأولى من طواف أبوظبي الدولي الذي يقام على خمس مراحل، بدأت الأولى في الثانية عشر ظهر أمس من نقطة البداية عند مجمع بينونة التعليمي بمدينة زايد بمنطقة الظفرة مروراً بمحطة شمس للطاقة ثم الدوران حول واحة ليوا لأكثر من 80 كيلومتراً عبر مسافة معتدلة قبل الدوران مرة أخرى باتجاه العودة إلى مدينة زايد عند خط النهاية بمنطقة مدارس أدنوك.

290

تناولت وسائل الإعلام العالمية انطلاقة طواف أبوظبي الدولي 2018 عبر 290 مادة إعلامية في 23 دولة بالعالم خلال المؤتمر الصحافي وحفل تقديم الفرق وانطلاقة المرحلة الأولى في الظفرة.

على جانب آخر، بلغ متوسط معدل السرعة خلال المرحلة الأولى من طواف أبوظبي الدولي 48 كلم في الساعة، وتراوحت السرعة خلال مسار الطواف ما بين 35 كلم إلى 52 كلم.