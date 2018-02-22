عمار النعيمي يشارك في مبادرة نمشي معاً

شارك سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، مساء أمس في مبادرة نمشي معاً للأولمبياد الخاص التي أقيمت للمرة الأولى في الحديقة الرياضية بمنطقة الحميدية في عجمان.

رافق سموه.. معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام والشيخ راشد بن عمار النعيمي والدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي وعائشة ليتيم عضو المجلس الوطني الاتحادي وسالم عبدالله الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي ورؤساء ومديرو الدوائر الحكومية وعدد من الشخصيات والقيادات البارزة من حكومة عجمان والمئات من مختلف فئات المجتمع.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بالتفاعل الكبير والمشاركة الواسعة لجميع فئات المجتمع في دعم إخوانهم من أصحاب الهمم.

وأشار سموه إلى أن شعب دولة الإمارات تربى على الوحدة والتكاتف ولا يزال محافظاً على القيم التي عززت من مكانة الدولة في مختلف المحافل العالمية.. مؤكداً أن الأولمبياد الخاص يمثل المنصة الأبرز لترسيخ هذه القيم الإنسانية والأخلاقية النبيلة.

وشدد على الاهتمام ومساندة أصحاب الهمم في الدولة والذين لهم أحقية العيش الكريم والدمج الكامل في جميع المجالات وهذا ما تحرص عليه حكومة الإمارات من خلال قوانينها ومبادراتها الداعمة لمفهوم الدمج الشامل وتكافؤ الفرص.

رسالة

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: إن هذه المبادرة تعتبر دعوة لكل أفراد المجتمع ورسالة لهم بأن الرياضة هي وسيلة تجمع ما بين المتعة والتعاون والتآلف وبين البناء الصحي السليم لذلك علينا جميعاً من متطوعين وجمهور مشاركة أصحاب الهمم في هذه المبادرة المتميزة التي تحثنا على اتخاذ الرياضة أسلوب حياه لأن التطوع قيمة تعكس جوهر الإنسان وعطائه.

وأكد أن الرياضة عادة سليمة يتعين علينا ممارستها وتعليمها للأجيال والأبناء وهذا دور يجب على الأسرة والمدرسة غرسه فيهم لما تمثله من صفاء للذهن ونقاء للروح ونماء للعقل.

دعم

من جانبها قالت معالي حصة بنت عيسى بو حميد: إن مشاركة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي تمثل دعماً معنوياً كبيراً لأصحاب الهمم وتؤكد حرص القيادة الرشيدة على مشاركة هذه الفئة في مناسباتهم المختلفة والجهود المبذولة لتعزيز دمجهم في المجتمع إيماناً بقدراتهم وطاقاتهم التي ساهمت في دعم مسيرة التنمية.

وأضافت معاليها أن مبادرة «نمشي معا» تأتي بتنظيم من الأولمبياد الخاص تزامناً مع «عام زايد» الذي توحدت فيه جهود المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية والأفراد عامة من أجل إعلاء وتعزيز دورهم في المسؤولية المجتمعية وتوجيه طاقاتهم وقدراتهم وخبراتهم في العمل المجتمعي الذي ترسخ فيه قيم التلاحم المجتمعي والتماسك الأسري باعتبار العمل التطوعي الإنساني أساس دوام النهضة والتنمية في المجتمع وأساس بناء الإنسان وحضارات الدول.

وأكدت أن مشاركة أصحاب الهمم في دعم أنشطتهم المختلفة يشكل عاملاً محفزاً لهم لتقديم المزيد من العطاء والنجاح في شتى المحافل مقدمين بذلك نموذجاً متميزاً لقدرات وطاقات أصحاب الهمم.

إضافة

من جهته قال محمد عبدالله الجنيبي رئيس اللجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص: إن مشاركة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي تمثل إضافة نوعية إلى هذه المبادرة التي حظيت بدعم كبير من القيادة الرشيدة بجانب المشاركة الواسعة من مختلف فئات المجتمع ونحن سعداء للغاية بتنظيم المبادرة في إمارة عجمان ونتطلع لتوسيع نطاقها لتشمل جميع إمارات الدولة.

وتعد مبادرة نمشي معا إحدى مبادرات اللجنة العليا للأولمبياد الخاص والتي تنطلق دورتها الإقليمية في أبوظبي خلال الفترة من 14 - 22 مارس المقبل والدورة العالمية في مارس 2019 بهدف تعزيز دمج أصحاب الإعاقات الذهنية باعتبارهم جزءاً من نسيج مجتمع الإمارات ولتحفيز الأفراد من الفئات والأعمار كافة على المشاركة التطوعية في أكبر حدث رياضي إنساني في العالم.

استضافة

يذكر أن استضافة الأولمبياد الخاص في الدولة تعتبر إنجازاً إنسانياً ورياضياً يسلط الضوء على ما تقدمه الإمارات لأصحاب الهمم من دعم وتمكين لأداء دورهم في المشاركة والتفاعل في بناء واستدامة المجتمع.