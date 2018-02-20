الشعفار يهنئ ميرزا بـ«فضية» مضمار آسيا

توجه أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، بالتهنئة والتبريكات، إلى دراج المنتخب الوطني، يوسف ميرزا، لحصوله على الميدالية الفضية في سباق الأومنيوم، أول من أمس، ضمن منافسات بطولة آسيا للمضمار، المقامة حالياً في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والتي تختتم غداً، وكان ميرزا قد أحرز ثاني ميدالية آسيوية له خلال رحلته الحالية مع المنتخب الوطني، عقب الفوز بأول ميدالية ذهبية للطريق في تاريخ اتحاد الدراجات بالبطولة الآسيوية، التي أقيمت في ميانمار، وسبقت مباشرة منافسات المضمار في ماليزيا.

شكر

وعلى جانب آخر، ترأس أسامة الشعفار، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للدراجات، صباح أمس، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بوجود رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، الفرنسي ديفيد لابورتيه، وكافة أعضاء الدول المشاركة في الاتحاد، وأعضاء المكتب التنفيذي، وقد تم خلال الاجتماع، عرض ما تم تنفيذه من قرارات العام الأول من عمر المجلس الحالي، الذي انتخب في مارس الماضي بالبحرين، وصرح الشعفار، أن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، قد عقد اجتماعه الدوري قبل موعد الجمعية العمومية.

وتم خلال الاجتماع، توجيه الشكر إلى دولة ميانمار، على استضافتها للبطولة الآسيوية للطريق، التي أقيمت أول الشهر الحالي، كما تم دراسة الاقتراحات المقدمة من أجل استضافة البطولة الآسيوية القادمة للطريق، حيث تقدمت كل من تايلاند وأوزبكستان بطلب استضافة البطولة، وتم اختيار أوزبكستان، كون تايلاند قد سبق لها استضافة البطولة العام الماضي، على أن تكون البطولة العام القادم، مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

تقارير

وأضاف الشعفار أنه تم مراجعة كافة التقارير المقدمة من اللجان العاملة في الاتحاد وطرق إنجازاها، وما تم تأجيله، وألمح إلى احترافية العمل الرائعة الموجودة في الاتحاد الآسيوي، والذي ساهم في إنجاز كافة الملفات التي طرحت في خلال العام الأول من عمر المجلس، وأوضح الشعفار أنه لأول مرة في الاتحاد الآسيوي، تم اعتماد تعيين مراقب مالي خاص بمراجعة كافة حسابات الاتحاد في البنوك المختلفة، ولم يسجل أي ملاحظة واحدة، لتكون خطوة نجاح هامة في مشوار الاتحاد، وهي اعتماد مراقب مالي خارجي لكافة الأمور المالية في الاتحاد.

احتراف

وأكد الشعفار، أن رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، ديفيد لابورتيه، تحدث خلال كلمته أمام الجمعية العمومية، عن مدى الاحترافية في العمل داخل الاتحاد، ومعرفة الأدوار المنوط بها كل مسؤول، وهو ما يضمن نجاح العمل بالتأكيد، وتوجه بالشكر إلى الدولة المستضيفة، على حسن تنظيمها للحدث الآسيوي الهام.