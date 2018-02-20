«اتصالات» ترعى دورتي الأولمبياد الخاص

وقعت اللجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص أبوظبي اتفاقية شراكة مع شركة «اتصالات»، لتكون الشريك الرسمي لأكبر حدث رياضي إنساني في العالم، وهي دورة الألعاب الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي ستنطلق من 14 إلى 22 مارس المقبل والدورة العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص في 2019، وبموجب الاتفاقية، ستتولى «اتصالات» باعتبارها الشريك الرسمي لدورتي الألعاب الإقليمية والعالمية، إدارة عمليات الاتصال في المواقع التي ستقام فيها فعاليات البطولة في أبوظبي.

بالإضافة إلى تسهيل عمليات التواصل للمشاركين مع عائلاتهم وأصدقائهم حول العالم بسهولة ويسر، وتحظى هذه الشراكة بالكثير من الأهمية بالنسبة للمتنافسين الذين يصل عددهم إلى أكثر من ألف رياضي من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمشاركة في دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص، وأكثر من 7 آلاف رياضي من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في دورة الألعاب العالمية.

قيمة

وبهذه المناسبة، قال محمد عبد الله الجنيبي، رئيس اللجنة العليا للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019، إن انضمام اتصالات لتكون المزود الرسمي لخدمات الاتصالات خلال دورة الألعاب سيضفي قيمة نوعية وإضافة مهمة إلى هذا الحدث، مشيراً إلى أن هناك كماً هائلاً من الأعمال التي يتم تنفيذها من وراء الكواليس في الفعاليات العالمية الضخمة مثل دورة الأولمبياد الخاص، ومع وجود شريك مثل اتصالات، فإننا نضمن قدرة الرياضيين على التواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم بكل سهولة.

فيما سيتمتع المتفرجون بخدمة إنترنت انسيابية أثناء تواجدهم في المواقع المستضيفة لفعاليات البطولة، إضافة إلى ذلك، فإن فريق العمل المنظم سيحظى بكافة الأدوات التي تمكنهم من أداء أعمالهم بأفضل ما يمكن، وكل هذه الأمور ستساهم في نجاح دورة الألعاب.

ومن جانبه، قال المهندس صالح عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات: هذه الشراكة الاستراتيجية مع الألعاب الإقليمية والعالمية للأولمبياد الخاص تأتي تماشياً مع مساعي اتصالات المستمرة لتكون شريكاً فاعلاً لأهم الأحداث الرياضية العالمية التي تقام في الدولة.

علاوةً على دعمها للمبادرات الدولية المساندة لأصحاب الهمم، الأمر الذي ينطوي تحت استراتيجية المسؤولية المجتمعية التي تتبناها اتصالات، والمتمثلة في دعم أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمعات تحقيقاً للأهداف الوطنية في هذا الصدد، لافتاً إلى أن الرياضة هي حق مشروع للجميع حيث تمثل انعكاساً جميلاً لاندماج الثقافات والمجتمعات في مكان واحد.

وأضاف أن اتصالات تفخر باختيارها كشريك الاتصالات الرسمي للألعاب الإقليمية والعالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي، الأمر الذي يوفر لنا منصة استثنائية للتواصل مع أكبر شريحة من الجمهور على مستوى العالم من خلال هذا الحدث الرياضي المرموق، وبكوننا الشريك الرسمي للاتصالات، فسنقوم بتوظيف إمكانياتنا الشبكية الضخمة بما يضمن اتصالاً سلساً وسرعات إنترنت لا متناهية للمشاركين والجمهور أثناء فترة الفعاليات.

مواقع

وتقام فعاليات دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص في أبوظبي، ضمن عدة مواقع مختلفة وتشمل أدنيك، ومدينة زايد الرياضية، وحلبة مرسى ياس، وجامعة نيويورك أبوظبي، ونادي الضباط، ومبادلة أرينا، ونادي الجزيرة الرياضي، ونادي الفرسان.

ومن المتوقع استقبال آلاف الزوار من خارج الدولة للانضمام إلى عشرات الآلاف من المشجعين القادمين من مختلف أرجاء دولة الإمارات، لمشاهدة البطولة التي تمثل أكبر حدث عالمي تستضيفه العاصمة الإماراتية. ومن خلال توقيع الاتفاقية مع اتصالات لتكون شريك الاتصالات الرسمي، فإن الحدث سيضمن توفير أفضل حلول الاتصال المختلفة.