لجنة مسابقات اليد تجري تعديلات على بقية بطولات الرجال في الموسم

كشف داود المليح عضو مجلس إدارة اتحاد اليد رئيس لجنة المسابقات، عن برمجة جديدة لبقية بطولات الرجال للموسم 2017/‏‏2018، وهي كأس رئيس الدولة، وكأس نائب رئيس الدولة والدوري، لتفادي تداخلها مع بعضها، وستبدأ مسابقة كأس نائب رئيس الدولة الخاصة باللاعبين المواطنين 20 مارس وتنتهي 20 أبريل المقبلين، فيما تقام بطولة كأس رئيس الدولة من 27 أبريل إلى 11 مايو المقبلين، ويأتي التداخل بين الدوري وكأس نائب رئيس الدولة، حتى لا يبتعد اللاعبون المحترفون في الأندية لفترة طويلة، دون مشاركتهم ضمن صفوف فرق أنديتهم في بقية مباريات البطولات.

وكانت لجنة المسابقات قد أصدرت جدول مباريات الموسم الحالي بنظام جديد تماشياً مع نقص الأندية ويفسح المجال للأندية باللعب اكبر عدد من المباريات وتصل إلى 15 مباراة تقريباً، وسيمنح جميع الفرق المنافسة على اللقب، حيث يقام بنظام الدوري العام من دورين لتحديد الفرق الثلاثة الأوائل، ومن ثم إقامة دورة مجمعة للفرق صاحبة المراكز من الرابع ولغاية السادس لتحديد الفريق البطل بينهما ليكمل عقد فرق الدور الثاني للبطولة، مع الفرق الثلاثة الأولى، والذي سيقام بنظام الدوري من دور واحد لتحديد ترتيب الفرق الأربعة الأولى.

وطبقاً للوائح مسابقة الدوري العام بهذا الموسم، والتي تشارك فيه 6 فرق فقد حسم فريق الشارقة تأهله للمربع الذهبي لدوري اليد للرجال متصدراً القمة برصيد 23 نقطة، ولم يتلق أية خسارة ما عدا التعادل الوحيد مع شباب الأهلي دبي 24/‏‏24 في الجولة الثامنة، وقبل محطتين من ختام الدور الثاني، ويلاحقه في الترتيب فريقا شباب الأهلي دبي الوصيف والنصر الثالث بفارق الأهداف.