انطلاق التحدي 18 في تنس دبي

تنطلق اليوم منافسات النسخة 18 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمشاركة 6 لاعبات من المصنفات العشر الأوائل على العالم هن الأوكرانية ايلينا سفيتولينا حاملة اللقب، والإسبانية غاربين موغوروزا والتشيكية كارولينا بليشكوفا واللاتفية يلينا أوستابينكو والفرنسية كارولين غارسيا والألمانية أنجليك كيربر.

وتشكل النسخة 18 تحديا جديدا لبطلات التنس للفوز باللقب الذي يمنح صاحبته 470 نقطة في التصنيف العالمي وجائزة مالية تقدر بـ651 ألف دولار من مجموع جوائز تبلغ قيمتها 2,6 مليون دولار.

جاهزية

وصرّحت ايلينا سفيتولينا المصنفة 3 عالميا أنها جاهزة للتحدي الجديد وللدفاع عن لقبها في بطولة دبي للتنس التي تدين لها بالجميل لأنها شكلت نقطة التحول في مسيرتها الرياضية، ومهدت لها الطريق بدخول قائمة أفضل 10 لاعبات في العالم العام الماضي لتكون بذلك أول لاعبة أوكرانية تحقق هذا الإنجاز في التاريخ، وقالت: «الفوز بلقب بطولة دبي دفعني بقوة للدخول إلى قائمة العشر المصنفات الأوائل، لقد كانت انطلاقة جيدة في الموسم».

وأعربت سفيتولينا عن رضاها لما حققته من نتائج في العام الجديد خاصة بعد فوزها ببطولة بريسبن الأسترالية يناير الماضي، وقالت: «أعتقد أن الأمور تسير بشكل إيجابي، وأشعر أني بحالة جيدة ومستواي يتطور من أسبوع لآخر، وطبعاً أن تبدأ العام بفوز ببطولة هذا أمر رائع، ويؤكد أني في الاتجاه الصحيح».

عودة

وأوضحت اللاعبة الأوكرانية أن عودتها إلى دبي وهي صاحبة اللقب وبعد مشاركة في بطولات كبرى يخلق لديها شعورا مختلفا، وقالـت: «قدمت مستويات جيدة حتى الآن وغير قلقة بشأن ذلك، وأعلم ماذا يجب فعله حتى أكون بجاهزية 100%». وأشارت حاملة اللقب إلى أن لعبة التنس تتطور بشكل مختلف خاصة مع عودة سيرينا ويليامز وماريا شارابوفا وكارولين فوزنياكي إلى الواجهة وأنه على اللاعبات التعود على ذلك.

طموح

وعن طموحها في بطولات الغراند سلام، اعترفت اللاعبة الأوكرانية أن الفوز بأحد الألقاب في البطولات الكبرى يظل دائما في مقدمة أهدافها، وأنها ستسخر كل جهودها خلال مسيرتها لتحقيقه، موضحة أنها حاولت الذهاب بعيدا في بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي لكن تجربتها انتهت عند ربع النهائي.

تخصص

وكشفت سفيتولينا عن تخصصها في اللعب على جميع الملاعب وأنها لا تفضّل أرضية على أخرى، وقالت في هذا السياق: «لقد حصلت على لقب بطولة روما على الأرضية الترابية، وبطولة دبي وتورينتو على الأرضية الصلبة، ولعبت بشكل جيد في ويمبلدون على الأرضية العشبية».

فرصة

وعن رأيها في عودة الأميركية سيرينا ويليامز ومدى قدرتها على استعادة مستواها السابق، قالت: أتوقع أن تعود إلى مستواها السابق ولكن ليس بنفس القوة، وهو أمر مثير للغاية أن نراها تعود من جديد، وأتمنى أن احصل على فرصة للعب معها في نيويورك.

اعتراف

واعترفت اللاعبة الأوكرانية أن ابتعاد ماريا شارابوفا وفوزنياكي وسيرينا ترك فراغا كبيرا، ما أتاح الفرصة لها ولغيرها من اللاعبات من البروز، مؤكدة أن مستوى المصنفات العشر الأوائل حاليا يتميز بالقوة والأداء الثابت.

وصرحت سفيتولينا أنها كسبت المزيد من الثقة بفضل الانتصارات التي حققتها في الفترة الماضية وأصبحت لاعبة ناضجة وصاحبة خبرة وقالت: الموسم طويل ومن الصعب الحفاظ على ثبات المستوى، لذا أحاول الاستعداد أسبوعيا بشكل جيد بدنيا وذهنيا وعندما أواجه أياما سيئة أتقبلها.

نهاية

أنهت الأوكرانية ليسيا تشرينكو المصنفة 40 عالمياً أحلام التونسية أنس جابر المصنفة 112 على العالم، وذلك بفوزها عليها بواقع مجموعتين دون رد «6-3 و6-3» في مباراة جمعتهما أمس على الملعب الرئيس في ختام الدور التمهيدي الثاني المؤهل للقائمة الرئيسية لنجمات التنس العالمي.

نجاح

ونجت الإيطالية سارة إيراني المصنفة 107 وحاملة لقب تنس دبي 2016 من قبضة الأميركية الشابة بيرناردا بيرا المصنفة 113 بواقع مجموعتين دون رد «6-4 و6-4»، وذلك بعد أن احتاجت الإيطالية إلى ساعة و26 دقيقة.

تغطية متميزة على «دبي الرياضية»

أكد أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون، أن مؤسسة دبي للإعلام بمختلف قنواتها الإذاعية والتلفزيونية والرقمية تسعى منذ أكثر من أربعة عقود لأن تقوم بدورها في نقل الصورة الحضارية والتنموية لإمارة دبي، مشيراً إلى أن المؤسسة ملتزمة أمام حكومة دبي وأمام جمهورها في المنطقة العربية والعالم بنقل جميع الأحداث والفعاليات التي تقام على أرض الإمارة بأحدث وأرقى التقنيات.

ومن جهته قال راشد أميري نائب المدير التنفيذي لشؤون القنوات في مؤسسة دبي للإعلام، «التحدي الجديد الذي ستخوضه مؤسسة دبي للإعلام اعتباراً من اليوم سيكون نقل أحداث بطولة سوق دبي الحرة للتنس الأرضي من خلال قنوات دبي الرياضية، وهي البطولة التي انطلقت قبل أكثر من ربع قرن، وقمنا بنقلها سنوياً إلى كل عشاق الكرة الصفراء في العالم».

وتحدث راشد أميري، عن التقنيات الجديدة التي سيتم استخدامها في نقل بطولة التنس التي ستحمل الرقم 26 لفئة الرجال و18 لفئة السيدات من ثلاثة ملاعب في توقيت واحد، موضحاً أنه وللمرة الأولى سيتم نقل المباريات بالكاميرا (السبايدر)، كما سيكون هناك تعليق على المباريات باللغتين العربية والانجليزية، إلى جانب استوديو تحليلي خاص من قلب الحدث إضافة لرسالة يومية تلخص أهم أحداث البطولة.

وكشف نائب المدير التنفيذي لشؤون القنوات في مؤسسة دبي للإعلام، النقاب عن موضوع حقوق البطولة قائلاً «طالما تقام البطولة في دبي فلدينا الحقوق وبالتنسيق مع منظم الحدث سوق دبي الحرة والاتحادات المنظمة لبطولة السيدات والرجال».