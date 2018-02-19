الإمارات بطل «دولية الفجيرة للتايكواندو»

نالت إمارة الفجيرة ذهبية تنظيم بطولة الفجيرة الدولية السادسة للتايكواندو التي أقيمت بمجمع زايد الرياضي وأسفرت البطولة عن تحقيق لاعبي الإمارات المركز الأول برصيد 315 ميدالية، فيما فاز لاعبو الأردن بالمركز الثاني بـ 101 ميدالية.

وقام الشيخ عبد الله الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية بتتويج أبطال اليوم الختامي بحضور أحمد الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو، واللواء أحمد الفولي رئيس الاتحاد الإفريقي، وعبد العزيز بوهندي مدير مكتب هيئة الرياضة بالفجيرة.

وحقق فريق شرطة دبي إنجازا غير مسبوق بالبطولة وتوج بـ 40 ميدالية ملونة (6 ذهبيات و9 فضيات و25 برونزية) منها 28 ميدالية للسيدات و12 ميدالية للشباب.وأشاد الشيخ عبد الله الشرقي بنجاح البطولة فنيا وتنظيميا وقال: ما زاد البطولة رونقا هو إقامتها في مجمع زايد الرياضي الذي تتوافر فيه إمكانات استضافة البطولات الدولية والعالمية، ووجه أحمد الزيودي الشكر لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لدعمه ورعايته للحدث ،مشيراً الى أن نجاح التنظيم هو تمهيد لاستضافة كأس العالم للمنتخبات والجائزة الكبرى للتايكواندو.

نتائج

وأسفرت نتائج الختام عن فوز الأردني احمد أبو غوش بذهبية وزن تحت 68 ك، ونال الفضية البلغاري فلاديمير، ونال ذهبية 87 ك الأوزبكي ميرزونزيم، تلاه الكويتي محمد مهدي، وتقاسم البرونزية الإماراتي محمد حسن من شرطة دبي مع الأوزبكي يولداشيف.

ونالت الأردنية جوليانا الصادق ذهبية الشابات بوزن 67 ك، تليها النرويجية كارولينا، وتقاسم البرونزية الإماراتية شمة المُلا من نادي الفجيرة للفنون القتالية، وسمية عباس من شرطة دبي، ونالت البحرينيتان علا وولاء الدوسري ذهبية وفضية وزن 62 للشابات، وتقاسمت لاعبتا شرطة دبي العنود يوسف وأحد علي البرونزية.

فصل

أكد ابراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة أن قرار فصل اتحاد الكاراتيه والتايكواندو كان صائباً، لافتاً إلى تميز كل اتحاد في نشاطه، مشيدا بالتنظيم الرائع لـ «دولية الفجيرة السادسة للتايكواندو» بمجمع زايد الرياضي، والتي تعد بمثابة نقلة نوعية للعبة في الإمارات والعالم، موجهاً الشكر لسمو ولي عهد الفجيرة لرعايته للبطولة واهتمام اتحاد التايكواندو بالحدث الذي يعد الأبرز حالياً في مجال اللعبة عالمياً.