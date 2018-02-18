استقطاب محترفي العالم ثمرة دعم القيادة الرشيدة

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن النجاح الذي حققته لعبة الجوجيتسو، واستقطابها وفوداً من المحترفين على مستوى العالم للمنافسة على ألقاب البطولات الدولية التي تنظمها دولة الإمارات، يعود إلى الاهتمام الشعبي والدعم اللامحدود الذي أولته القيادة الرشيدة لهذه الرياضة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد وفداً من اتحاد الإمارات للجوجيتسو وأعضاء اللجنة المنظمة لبطولة رأس الخيمة الدولية لمحترفي الجوجيتسو التي تعقد منافسات موسمها الرابع في الإمارة.

حضر اللقاء الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة وضم الوفد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو عضو مجلس الإدارة، ويوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد علي الشامسي المدير التنفيذي للاتحاد وممثلين عن الاتحاد.

إشادة

وأشاد سموه بالجهود الريادية التي يبذلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو في سبيل ترسيخ مكانة هذه الرياضة بين الناشئين والشباب، حيث استطاعت الدولة أن تحجز لنفسها مكانة مرموقة على الخريطة العالمية للرياضة، إلى جانب نشر اللعبة وتوسيع قاعدة المشاركة لتشمل الأندية والمراكز الرياضية في جميع إمارات الدولة.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن فخره بارتفاع نسبة تمثيل العنصر النسائي من المشاركات في البطولات المحلية والدولية، التي تدل على ارتقاء مستوى الوعي لدى أولياء الأمور بأهمية هذه الرياضة، وقدرتها على تعزيز الثقة بالنفس وامتلاك مهارات الدفاع عن النفس، فضلاً عن دعم المنتخبات الوطنية في رياضة الجوجيتسو بجيل قادر على ضمان مواصلة الانجازات في المشاركات الخارجية.

شكر

من جانبه، تقدم محمد سالم الظاهري بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على الاستقبال والدعم الكبير لأبنائه والمجتمع الرياضي الدولي، ما جعلهم في تحد دائم ومتواصل لتحقيق الإنجازات في مختلف الألعاب، وأشاد الظاهري باهتمام ورعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة لبطولة رأس الخيمة الدولية لمحترفي الجوجيتسو، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تطويرها وتحقيقها نجاحات كبيرة، وهو دليل على الحرص والمتابعة التي تحظى بها رياضة الجوجيتسو في رأس الخيمة خاصة والدولة بشكل عام.

تعاون

قال يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو،إن نجاح بطولة رأس الخيمة الدولية لمحترفي الجوجيتسو في موسمها الرابع يأتي بفضل من الله عز وجل وتعاون وتكاتف الجميع، معرباً عن سعادته بنجاح البطولة والحضور الكبير وعشرات اللاعبين الذين توافدوا إلى رأس الخيمة للمشاركة في البطولة، حيث استقطبت على مدى يومين، أكبر عدد من المحترفين على مستوى البطولات الدولية التي تنظمها الدولة ضمن الموسم الرياضي 2017 - 2018 بإجمالي 800 لاعب ولاعبة.

«كوماندوز جروب» يتصدر التصنيف والوحدة ثانياً

محمد بن سعود يشهد ختام منافسات «رأس الخيمة للجوجيتسو»

شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس ختام الموسم الرابع من بطولة رأس الخيمة الدولية لمحترفي الجوجيتسو، التي أقيمت تحت رعايته بمشاركة نحو 800 لاعب ولاعبة.

وأتاحت «بطولة رأس الخيمة الدولية» التي أقيمت بالصالة الرياضية بمنطقة رأس الخيمة التعليمية، وحضرها الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، الفرصة لمشاركة اللاعبين واللاعبات من أكثر من 30 جنسية وبمختلف الأوزان والفئات لزيادة رصيدهم من النقاط التي ستؤهلهم للوصول إلى منصة التتويج النهائية في ختام الموسم الرياضي

وشهدت البطولة حضور عدد من الشخصيات الرسمية والمسؤولين في اتحاد الجوجيتسو والقطاع الرياضي على مستوى إمارة رأس الخيمة من بينهم محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو عضو مجلس الإدارة ويوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد وفهد علي الشامسي المدير التنفيذي للاتحاد ومحمد إسماعيل العوضي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات وأحمد شملان عضو مجلس الإدارة المدير المالي للنادي وأحمد جابر العوضي مشرف الألعاب الفردية والجماعية في النادي.

محمد بن سعود القاسمي خلال تتويج الفائزين بحضور الظاهري | البيان

صدارة

وتصدر تصنيف البطولة من حيث عدد النقاط فريق «كوماندوز جروب»، وحل نادي الوحدة ثانياً فيما جاء نادي العين في المركز الثالث وتلاه نادي النصر في المركز الرابع والجزيرة خامساً.

حضور دولي

وعبر محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو عضو مجلس الإدارة عن فخره بالمستوى المتميز الذي أظهرته البطولة سواء من حيث المشاركة الدولية القوية والواسعة، أو التنظيم، والتعاون والدعم الذي قدمته مختلف الأطراف المعنية.

وأشار إلى أن نجاح البطولة يدعم استراتيجية اتحاد اللعبة الرامية إلى دفع المجتمع نحو تبني الجوجيتسو لتصبح أسلوب حياة بين مختلف الأجيال، ما ينعكس بالتالي على مكانة الإمارات كعاصمة لهذه الرياضة العالمية المرموقة.

وأشاد الظاهري بالتنظيم المتميز لنادي الإمارات واستضافته للبطولة والعمل على إنجاحها وفق أعلى معايير التنظيم والتجهيز، كما تقدم بالشكر إلى جميع الأندية لتواجدهم الدائم في المنافسات واهتمامهم بهذه اللعبة.

وأكد الظاهري أن الدعم اللامحدود من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، للنسخة الرابعة كان سبباً في نجاح البطولة واستمرارها بتطوير اللاعبين ومجتمع رياضة الجوجيتسو وهو ما لمسناه اليوم من خلال حضور أولياء الأمور واللاعبين من مختلف الأندية للمشاركة في البطولة التي تحمل في طياتها عنوان الاحتراف.

قدرات

وقال يوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن الزخم الرياضي والعالمي الذي نشهده في بطولة رأس الخيمة يدعم توجهاتنا المستقبلية نحو تعزيز قدرات فرقنا ولاعبينا وتمكينهم من منافسة المحترفين الدوليين باختلاف مستوياتهم ويتيح لنا الخوض في منافسات «آسياد» المقبلة بكل ثقة.

وأشار البطران إلى أن اللعبة اليوم باتت حاضرة على مستوى الدولة من خلال لاعبيها من مواطني الدولة، فنجاح هذه البطولة يعتبر امتداداً لمسيرة من البناء والنجاحات التي اجتهدنا فيها منذ بداية الموسم لتكون ختاماً متميزاً لهذه الجولات التي حققنا فيها نجاحات قوية على الصعيد الوطني والدولي. وأشار البطران إلى سعي اتحاد الإمارات للجوجيتسو لضمان مشاركة متميزة لأبناء وبنات الإمارات في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تستضيفها أبوظبي في 16 أبريل.

زخم

وقال خليل إبراهيم الطويل عضو مجلس إدارة نادي الإمارات ومشرف الفريق الأول: إن بطولة رأس الخيمة الدولية للجوجيتسو تعتبر من البطولات النشطة التي تحظى بزخم جماهيري كبير، لاستقطابها لاعبين دوليين من مختلف الفئات والأوزان للمنافسة على بساط البطولة.

وأكد الطويل أن نادي الإمارات الرياضي ملتزم تجاه توفير أقصى درجات الدعم للبطولات المحلية، سواء من حيث التنظيم أو تطوير المهارات واللاعبين لرفد المنتخب الوطني بالكفاءات والمهارات القادرة على الوصول إلى منصات التتويج العالمية، منوهاً بتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

شركاء

حظيت بطولة رأس الخيمة الدولية لمحترفي الجوجيتسو بدعم شركائها الاستراتيجيين ممثلين بالشريك الإعلامي الرسمي، قنوات أبوظبي الرياضية، وبالمز الرياضية وهي الشريك الاستراتيجي، وطيران الاتحاد الطيران الرسمي للبطولة، وشركة إعمار العقارية وهي مطور أساليب الحياة العصرية، الطاير للسيارات ولاند روفر وهما شريك السيارات الحصري، ومصرف أبوظبي الإسلامي الشريك الماسي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» شريك الطاقة، ووزارة الداخلية الشريك الحكومي، وآفاق الإسلامية للتمويل، والمسعود للسيارات، وشركة كافالو، ودولفين للطاقة وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بصفتهم الشركاء الذهبيين، إلى جانب مجموعة الخاجة ومجموعة الصقر والسيف الماسي بصفتهم شركاء فضيين، وجريدة الاتحاد بصفتها الشريك الإعلامي.

تقدير

المطروشي: بطولة رأس الخيمة مرحلة مهمة في مسيرتي الاحترافية

حظيت بطولة رأس الخيمة للجوجيتسو بتقدير كبير من اللاعبين والفرق المشاركة، وعبّر محمد المطروشي، من نادي الشارقة، عن سعادته بالفوز بذهبية وزن 55 كيلوغراماً، مشيراً إلى أنه اجتهد خلال الفترة الماضية واستعد للبطولة بإنقاص وزنه وخوضه معسكراً تدريبياً مكثفاً، إذ وصف المنافسات ومستوى اللاعبين بالقوي، ما شكّل تحدياً للعديد من اللاعبين مقارنة بالبطولات السابقة، وأشار المطروشي إلى أن البطولة كانت مرحلة مهمة في مسيرته الاحترافية ومواصلة جمع النقاط والتحدي لرفع مستوى تصنيفه.

منافسات قوية في البطولة | البيان

وقال فيليبي بابريكو، الفائز بذهبية بدون بدلة، إنه يسعى دائماً للمشاركة في البطولات الدولية التي تنظمها دولة الإمارات بقدر الإمكان والمنافسة على ألقابها، بالنظر إلى التنظيم الراقي، والتطور المستمر الذي نشهده هنا كل عام.

أكد اللاعب غوستافو بيريسيمو أن مستوى البطولة كان قوياً، ولأمر الذي يعتبر مصدراً للفخر والاعتزاز أن نتنافس على بساط البطولة، إذ أسهمت بطولة رأس الخيمة منذ انطلاقتها في تعزيز مشاركاتنا ومواصلتنا الحفاظ على مركزنا المتقدم وتطوير قدراتنا عاماً بعد عام. رأس الخيمة - البيان الرياضي

تنظيم

بطولة التحدي 22 الجاري

يستعد اتحاد الجوجيتسو لتنظيم بطولة التحدي من 22 إلى 24 الجاري، كما تقام 16 مارس الجولة الثالثة لبطولة أم الإمارات لجوجيتسو السيدات، والخامسة والأخيرة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم 17 مارس.

وكانت بطولة رأس الخيمة الدولية حققت ارتفاعاً في أعداد المشاركين واستقطبت 19 نادياً من الدولة، بالإضافة إلى لاعبين من خارج الدولة. أبوظبي- البيان الرياضي