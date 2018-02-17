هاليب تنسحب من "تنس دبي" للإصابة

أعلنت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية عالمياً انسحابها من بطولة سوق دبي الحرة للتنس بسبب الإصابة لتنضم بذلك إلى الروسية ماريا شارابوفا والأميركية ماديسون كيز، ورغم انسحاب هاليب حاملة لقب البطولة 2015 إلا أن النسخة 18 التي تنطلق بعد غد تشهد مواجهات قوية أفرزتها القرعة اليوم.

وجاءت الأوكرانية ايلينا سفيتولينا حاملة اللقب على رأس المجموعة الأولى وإلى جانبها كل من التشيكية بيترا كفيتوفا بطلة 2013 والتشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة 5 عالميا فيما جاءت الاسبانية غاربين ماغوروزا على رأس المجموعة الثانية وإلى جانبها اللاتفية اناستازيا سيفاستوفا ومواطنتها ايلينا اوستابينكو و الروسية ايكارينا ماكاروفا والتشيكية لوشيا سافاروفا.