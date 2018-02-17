حمدان بن محمد يتفقد جاهزية فرسان الإمارات

اطمأن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على جاهزية خيول الإمارات للمشاركة في بطولة كأس ملك البحرين للقدرة، التي تنطلق اليوم في مملكة البحرين الشقيقة.

وحرص سموه على تفقد الاستعدادات الأخيرة والاطلاع على جانب من إجراءات الفحص الطبي للخيول وإجراءات الوزن للفرسان بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البادل تنس، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للفروسية، والشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة وعدد من المسؤولين.

حمدان بن محمد يطمئن على استعدادات فرساننا في البحرين | تصوير: علي عيسى

وينطلق السباق اليوم في الساعة السابعة صباحاً بتوقيت البحرين «الثامنة بتوقيت الإمارات»، في قرية البحرين الدولية للقدرة، ويقام السباق لمسافة 120 كم تحت مظلة الاتحاد الدولي للفروسية وتنظيم الاتحاد الملكي البحريني ورعاية مجموعة جي إف إتش المالية (GFH) بمشاركة نخبة فرسان الإمارات والبحرين.

مواصلة الإنجازات

ويتطلع فرسان الإمارات إلى المحافظة على اللقب الذي ظفرت به إسطبلات إم 7 في النسخة الماضية عبر الفارس راشد المزروعي على صهوة الجواد «كورنسي» لإسطبلات إم 7 بزمن قدره 3:45:46 ساعات. وينقسم سباق اليوم إلى 4 مراحل حيث ستكون المرحلة لمسافة 40 كم «اللون الأحمر» والمرحلة الثانية لمسافة 30 كم «اللون الأزرق» والمرحلة الثالثة لمسافة 30 كم «اللون الأخضر» ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كم «اللون الأصفر». وستقام على هامش الحدث الرئيسي سباقات أخرى تأهيلية محلية ودولية، إلى جانب سباق الناشئين لمسافة 120 كم. واشترطت اللجنة المنظمة أن يكون عمر الخيل المشارك 6 سنوات فما فوق في السباق الرئيسي وأن لا يقل سن الفارس المشارك عن 14 عاماً وأن لا يزيد معدل ضربات القلب على 64 نبضة في الدقيقة خلال الفحص البيطري الذي يعقب كل مرحلة. وأقيمت أمس إجراءات الفحص البيطري المبدئي للخيول المشاركة في سباق كأس ملك البحرين الدولي لمسافة 120 كيلومتراً للعموم والناشئين من الساعة الثالثة عصراً بتوقيت البحرين وحتى الرابعة والنصف عصراً بقرية البحرين الدولية للقدرة.

حمدان بن محمد ودعيج آل خليفة يتابعان الاستعدادات قبل السباق | تصوير: أحمد الحضرمي

مشاركة الأشقاء

وأكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن دولة الإمارات حرصت على مشاركة الأشقاء في مملكة البحرين في مختلف المناسبات لا سيما الرياضية منها، حيث تجسد مشاركة فرساننا العلاقة المتينة والمتميزة التي تربط بين قيادة وشعب البلدين، مؤكداً أن السباق يعتبر من أكبر البطولات على مستوى مملكة البحرين ويحظى باهتمام كبير من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ومن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، ما يحث الجميع على العمل من أجل إظهار الحدث بمستوى يليق بالاسم الكبير الذي يحمله. وكشف العضب عن مشاركة ما يزيد على 20 خيلاً بقيادة فرسان الإمارات، معلناً جاهزية فرساننا لبطولة كأس ملك البحرين اليوم.

محمد العضب | أرشيفية

وقال العضب: يتميز السباق بوجود منافسة قوية بين الفرسان المشاركين، ولكن على الجانب الآخر فإن المناسبة تعتبر محطة لقاء بين الأشقاء وفرسان مملكة البحرين، حيث تعكس هذه المشاركة بين فرسان الإمارات وفرسان البحرين العلاقة القوية بين البلدين وتساهم في تعزيز أواصر علاقة الأخوة.

وأضاف العضب أن سباق كأس ملك البحرين يحمل تصنيف «نجمتين دولي» ويخضع لتطبيق القوانين والأحكام المطبقة دولياً من حيث عملية الفحص البيطري قبل السباق، إضافة إلى جميع الأمور الأخرى منذ انطلاق مجريات السباق صباحاً، متمنياً التوفيق للجنة المنظمة وللفرسان المشاركين سواء من دولة الإمارات أو مملكة البحرين.

فرساننا خال التدريب قبل السباق في البحرين | تصوير: علي عيسى

مكاسب فنية

وأشار المدير العام لنادي دبي للفروسية إلى أن المشاركة البحرينية لفرساننا ستخرج بمكاسب فنية، وأوضح قائلاً: نحن مقبلون على بطولات عالمية واستحقاقات دولية مهمة أبرزها بطولة العالم لألعاب الفروسية التي ستقام في سبتمبر المقبل في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تسهم المشاركة المكثفة في السباقات والاحتكاك بمختلف مدارس الفروسية في تعزيز خبرة فرسان الإمارات.

ووجه العضب الشكر إلى اللجنة المنظمة في مملكة البحرين على حسن الضيافة وتوفير جميع التسهيلات الأخرى لفريق دولة الإمارات المشارك في البطولة.

تخليد

«عام زايد» يزين مقصورة الإمارات

شعار عام زايد على المقصورة الإماراتية | البيان

تزينت مقصورة ضيافة فريق الإمارات، بشعار عام زايد الخير. وحرصت إدارة مؤسسة ميدان على تواجد الشعار تزامناً مع عام زايد الخير بمناسبة مرور مئة عام على ميلاد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتخصيص هذه السنة تخليداً لهذه الذكرى وتكريماً للعطاء الإنساني والقيم النبيلة التي زرعها المغفور له في قلوب الأجيال المتعاقبة.المنامة- البيان الرياضي

تواجد

تغطية إعلامية إماراتية متميزة

تصدرت قناة دبي ريسنغ القنوات المتواجدة في قلب الحدث بقرية البحرين الدولية للقدرة إلى جانب قناة ياس، وذلك لتغطية سباق كأس ملك البحرين للقدرة، منذ انطلاقته في السابعة صباحاً حتى الختام. وحرصت قنواتنا على تقديم تغطية إعلامية مميزة للحدث، عبر إعداد استوديوهات التحليل والتقارير الخاصة بالحدث.المنامة- البيان الرياضي

تجهيزات

فعاليات ترفيهية على هامش الحدث

أنهى الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة جميع استعداداته لاحتضان الحدث الأضخم على مستوى القدرة في البحرين، حيث تم الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة للسباق بقرية البحرين الدولية للقدرة التي ستحتضن المنافسات.

وتم تجهيز منطقة خاصة بالفعاليات المصاحبة بألعاب الأطفال التي انطلقت من الساعة الثالثة ظهر أمس الجمعة وفعاليات ترفيهية أخرى وأبرزها مسابقات رعاة البقر «الكاو بوي» وركوب الخيل الترفيهي داخل البر للأطفال والناشئين.المنامة- البيان الرياضي

غانم المري:محطة مهمة قبل كأس ولي عهد دبي

أكد المدرب غانم المري أن المشاركة في كأس ملك البحرين للقدرة بمثابة مناسبة أخوية تجمع الأشقاء أكثر من الطابع التنافسي، الذي يعتبر حقاً مشروعاً لجميع المشاركين، بما فيهم إسطبلات «جميرا» وإسطبلات «إف 3» اللذان يمثلان الدولة في هذا الحدث الكبير.

وقال المري إن مشاركة شعب البحرين في هذه المناسبة هو الأهم بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الذي حرص على الحضور يوم أمس أثناء عملية الفحص البيطري للخيول المشاركة.

كأس ملك البحرين مناسبة أخوية تجمع الأشقاء

وكشف المري أن المشاركة في كأس ملك البحرين بمثابة محطة إعداد مهمة قبل كأس سمو ولي عهد دبي الذي سيقام مارس المقبل في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم في ختام المهرجان، وقال إن أبرز المشاركين «تميمي» و«توم جونز» لإسطبلات «إف 3» إضافة إلى أسماء أخرى جديدة تخوض اختبارها اليوم قبل كأس ولي عهد دبي للقدرة.

ولفت المري إلى أن مشاركة إسطبلات «جميرا» و«إف 3» ستكون موزعة بين السباق الرئيسي وسباق الناشئين، متمنياً التوفيق لجميع الفرسان المشاركين في تحدي اليوم.

جاهزية

من جهته، أكد المدرب خليفة غانم المري أن خيول إسطبلات «إف 3» جاهزة للتحدي، وقال إنهم سعداء بالمشاركة في سباق كأس ملك البحرين للقدرة، مشيراً إلى أن إسطبلات «إف 3» تشارك بـنحو 8 خيول بواقع 4 خيول في السباق الرئيسي لمسافة 120 كم و4 خيول في سباق الناشئين.

خليفة المري:إسطبلات إف 3 جاهزة للتحدي

وأوضح المري أن حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة نسبياً لن تؤثر كثيراً، متمنياً التوفيق لجميع فرسان الإمارات في سباق اليوم.