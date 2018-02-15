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شارابوفا وكيز تنسحبان من بطولة دبي للتنس

المصدر:
  • دبي-البيان الرياضي
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كشف  صلاح تهلك مدير  بطولة  سوق دبي الحرة للتنس عن انسحاب الروسية ماريا شارابوفا  المصنفة 41 عالمياً ، والأميركية ماديسون كيز  المصنفة 14 عالمياً، من منافسات النسخة الـ 18 لبطولة دبي لتنس  للسيدات، التي تنطلق الاثنين المقبل وتمتد حتى 24 فبراير الجاري.

وقال تهلك في بيان نشره موقع البطولة: نأسف عن  اعلان انسحاب الروسية ماريا شارابوفا والأميركية ماديسون كيز من بطولة تنس دبي للسيدات بسبب الاصابة والمرض، إلا أننا على ثقة أن البطولة لا تزال تحظى بحضور قوي من كبار نجمات التنس العالمي".

و تمنى صلاح تهلك الشفاء العاجل لكل من شارابوفا وماديسون.

من جهتها عبرت شارابوفا عن اسفها لغيابها عن بطولة دبي للتنس وقالت: "أشعر بالأسف لعدم المشاركة في البطولة، وأعد جمهور دبي بالعودة مجدداً  العام المقبل".

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