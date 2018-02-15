«سيح السلم الثالث للدراجات» ينطلق اليوم

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينطلق في الساعة الواحدة من ظهر اليوم، في مضمار القدرة للدرّاجات الهوائية بمنطقة محمية المرموم الطبيعية، السباق الثالث الذي يمثل، مسك ختام النسخة الثانية من سباق سيح السلم للدرّاجات الهوائية، ويشارك في سباق الجولة الثالثة 60 درّاجا من الهواة الإماراتيين يتنافسون لمسافة 128 كلم، من بينهم 20 درّاجا من المشاركين في السباق الأول، و40 درّاجا من المتأهلين من سباق الاتحاد الذي أقيم يوم 20 يناير الماضي، ترعى شركة «مراس» السباق الذي يعد من أكبر السباقات التي تقام في المنطقة من حيث قيمة الجوائز المالية، حيث يصل مجموع جوائز السباقات الثلاثة التي توزعت على شهور ديسمبر ويناير وفبراير إلى 3 ملايين درهم بواقع مليون درهم لكل سباق، فيما بلغ عدد المشاركين 180 درّاجا بواقع 60 درّاجا لكل سباق.

وأنهت اللجنة العليا المنظمة للسباق برئاسة الشيخ مروان بن محمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا المنظمة ومدير البطولة، والأعضاء عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشتريات والتمويل، وماجد عبدالرحمن البستكي، رئيس اللجنة الإعلامية، ورامي النابلسي، جميع الاستعدادات لتنظيم السباق في المضمار المميز، ووفرت اللجنة المنظمة للحدث، جميع مستلزمات نجاح التنظيم بالتعاون مع شرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والدفاع المدني، فيما تتولى قناة دبي الرياضية بث منافسات السباق على الهواء مباشرة.

تجمع

ويبدأ تجمع الدرّاجين المشاركين في العاشرة والنصف صباح اليوم، من أجل التجهيز للسباق واستلام الشرائح الإلكترونية الرسمية التي اعتمدتها اللجنة المنظمة، وكذلك أرقام المشاركين التي توضع على الدراجات، كما سيشرح الشيخ مروان بن حشر آل مكتوم مدير السباق خلال الاجتماع الفني مع الدرّاجين المسارات المعتمدة والتعليمات الفنية، وستقوم اللجنة المنظمة بغلق مسار السباق داخل مضمار القدرة فيما سيتم تنظيم مرور السيارات في الطرق الخارجية بالتعاون مع شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات بحيث لا تتأثر حركة السير إلا دقائق معدودة عند مرور موكب الدرّاجين في كل شارع، كما سيتم توفير سيارات إسعاف لتقدم الدعم الطبي للمشاركين بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

مشروع

يتميز السباق الثالث المقرر اليوم، بكونه الأول من بين السباقات الثلاثة الذي يقام بعد إطلاق حكومة دبي لمشروع محمية المرموم الطبيعية الأكبر من نوعها والتي تمتد لمساحة تبلغ 10% من مساحة دبي، وتضم مناطق عديدة ذات جذب سياحي ورياضي ومناطق تحتضن الطيور والحيوانات والنباتات النادرة، كما تضم مضمار القدرة الذي سيشهد السباق اليوم.



