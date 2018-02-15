نجوم العالم جاهزون لطواف أبوظبي

أعلن نجوم العالم التحدي قبل انطلاق طواف أبوظبي بمساراته الجديدة الخمسة، خلال الفترة من 21-25 فبراير الجاري، لمسافة 687 كم، بمشاركة 120 دراجاً يمثلون 20 فريقاً عالمياً من 15 دولة و50 جنسية من 5 قارات حول العالم. وتأتي البداية بمرحلة الفهيم «منطقة الظفرة» التي تبلغ مسافتها 189 كلم، ومن بعدها مرحلة جزيرة ياس 154 كلم، ومرحلة نيشن تاورز «أبوظبي» 133 كلم، ومرحلة جزيرة المارية 12 كلم، وتختتم بمرحلة مطارات أبوظبي «العين» لمسافة 199 كلم).

وتضم قائمة النجوم مجموعة مميزة ونخبة عالمية كبيرة، يتقدمهم نجوم فريق الإمارات روي كوستا من فريق الإمارات، ويعد دراجاً شاملاً يجيد التسابق على مختلف المسارات، وحقق الفوز بلقب بطولة العالم لسباق الطريق 2013، كما فاز بثلاث مراحل لطواف فرنسا وثلاث مراحل لطواف سويسرا ومرحلة جبل حفيت في طواف أبوظبي 2017.

مشاركة فابيو

كما سيشارك الدراج الإيطالي فابيو أرو الذي يدافع عن ألوان فريق الإمارات، ومن أبرز إنجازاته الفوز بطواف إسبانيا لعام 2015، والمركز الثاني لطواف إيطاليا 2015، وهو بارع في مختلف مسارات سباقات الدراجات الهوائية. وسيكون الدراج البريطاني مارك كافينديش سفير طواف أبوظبي، والذي يمثل فريق دايمنشن داتا، على الموعد من جديد للدفاع عن مسيرة إنجازاته العالمية في النسخة الرابعة، مارك من مواليد دوغلاس - بريطانيا بتاريخ 21 مايو 1985، حيث احترف رياضة الدراجات الهوائية في عام 2007، وتخصص أولاً في سباقات المضمار، قبل أن يتحول إلى سباقات الطريق وحقق 11 لقباً في أول موسم له كمحترف لسباقات الطريق.

اليخاندرو فالفريدي

كما سيشارك ضمن قائمة النجوم الدراج الإسباني اليخاندرو فالفريدي، ضمن فريق موفي ستار الإسباني، وهو من مواليد 20 أبريل 1980 والفائز بلقب بطل طواف إسبانيا في عام 2009 والسباق الكلاسيكي ليغ-باستوني- ليغ في عام 2006 وعام 2008 وهذا العام (2015) ويتضمن سجل إنجازاته فوزه بلقب بطل سباق فليتشي والوني في أعوام 2006، 2014 و2015 وبطل السباق الكلاسيكي لسان سباستيان في عامي 2008 و2014.

فيفياني الدراج الإيطالي الشهير والذي يمثل فريق كويك ستب فلوورز وهو أحد أفضل متسابقي المسافات السريعة في العالم حالياً وله 40 لقباً منذ أن احترف هذه الرياضة في عام 2010، وهو من مواليد 7 فبراير 1989، يسعى بتواجده في طواف أبوظبي لتسجيل بصمة مهمة وحضور فاعل.

وينضم لقائمة المتسابقين اليكساندر خينيز من فريق أي جي 2 آر لامونديال الفرنسي وهو من مواليد 11 أبريل 1988 ولديه 11 فوزاً منذ عام 2010.