ياس تحتضن رابع جولات «دولية الدراجات المائية» الجمعة

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، تنطلق بعد غد، منافسات وتحديات الجولة الرابعة لبطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية في الاستمرار لهذه البطولة والتي تنطلق على شاطئ جزيرة ياس.

وتأتي البطولة والمنافسة المثيرة كي تقام في ياس للمرة الثالثة بعد إقامة النسخة الأولى في الموسم الماضي، وتجدد التجربة في بداية هذا الموسم مرة أخرى، قبل القرار بإقامة الجولة الرابعة من البطولة للموسم والظهور الثالث مرة أخرى للدراجات هنا في ياس، نظرا للنجاح الكبير والإقبال الذي شهدته النسخ الماضية.

وتتجدد إثارة الدراجات المائية مع ثماني فئات، مع إضافة فئة الجي 4 التي ظهرت للمرة الأولى هذا الموسم واستمرت بنجاح، ومن المقرر أن تنتهي فترة التسجيل الرسمي في السباق مساء غد حيث سيتزامن معها الفحص الفني للدراجات المشاركة، ومن المتوقع أن يقوم بالتسجيل في المنافسة ما يزيد على ستين متسابقا.

فئة المواطنين

وكشف سالم الرميثي مدير عام النادي، عن نجاح فكرة تخصيص فئة للمواطنين، من خلال المنافسة والتي شهدت تفاعلاً كبيراً من رواد الجيت سكي، وأكد الرميثي أن من أهم أسباب استحداث هذه الفئة هو إعطاء الفرصة للجيل المواطن من أجل إبراز المواهب الشابة للتمرس من أجل الاحتكاك مع بعضهم في فئة واحدة والوصول إلى مصاف العالمية، وأضاف: نتوجه دوما نحو الأبناء والمتسابقين بالرعاية والاهتمام، وبطولة الإمارات هي مصنع منتج دائماً للأبطال والمتسابقين.

ويقدم لنا دوما أسماء جديدة وأساطير تصل إلى العالمية وتحقق الإنجازات وتجلب التفوق لاسم الإمارات، أسماء كثيرة خرجت من هذه البطولة لتحلق في سماء العالمية لاحقا آخرها كان سلمان العوضي البطل وأيضا راشد الملا نجم الدراجات المائية، وبحضور واستمرار البطولة فإن الأسماء مستمرة في البزوغ والتميز.

تفاؤل

وعبر الرميثي عن تفاؤله الكبير بأن تشهد الجولة الافتتاحية من الدراجات المائية حضوراً جماهيرياً وتفاعلا ً من زوار منطقة شاطئ ياس، لا سيما وأن السباق يقام في يوم إجازة يتجه فيه جمهور الأسر والعوائل إلى المنطقة حيث إنه من أهم الواجهات البحرية في إمارة أبوظبي.