ولي عهد الشارقة يكرم فريق الأكاديمية الشرطية

كرم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، أمس، بمقر الأكاديمية، فريق الأكاديمية الرياضي الحاصل على المركز الأول في البطولة الثامنة للفعاليات الرياضية للكليات والمعاهد ورياضات الدفاع عن النفس، والتي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية على مستوى القيادات العامة للشرطة.

وبدأت مراسم حفل التكريم بوصول سموه وكان في مقدمة مستقبليه، اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، والعقيد الدكتور محمد خميس العثمني المدير العام لأكاديمية العلوم الشرطية وكبار الضباط بشرطة الشارقة، واستمع سموه من القائمين في الأكاديمية على ما حققه الفريق في البطولة الثامنة للفعاليات الرياضية، وحصده عدداً من الجوائز والكؤوس.

حيث حصل فريق الأكاديمية على المركز الأول في المجموع العام، وكأس الكاراتيه والجوجيستو والرماية، والتايكواندو، وحل ثانياً في ألعاب القوى وشد الحبل، إضافة إلى حصوله على العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

حصاد جهود العمل

وبارك سموه لفريق الأكاديمية حصولهم على المركز الأول في البطولة، الذي يعد حصاد جهود لعمل متواصل من القائمين على الفريق وعزيمة متفانية من رجال الأكاديمية ليمثلوا الأكاديمية خير تمثيل ويحققوا العديد من الإنجازات التي تعد مفخرة لهم وللأكاديمية.

وحث سموه فريق العمل إلى مواصلة رحلة البذل والعطاء لخدمة هذا الوطن الذي يحتاج إلى جهود المخلصين من أبناءه، وتسخير إمكاناتهم وقدراتهم لرفع راية الوطن في كل المحافل والصعد، وقدم سموه شكره وتقديره إلى كل العاملين والمدربين في الأكاديمية على حسن أدائهم وتفانيهم في العمل ما أثمر بحصولهم على العديد من الإنجازات والأوسمة.

روح الفريق الواحد

وبدوره أثنى اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة نائب رئيس مجلس الأكاديمية على الإنجاز الذي حققه الفريق الرياضي بحصوله على المركز الأول ودرع بطولة اتحاد الشرطة الرياضي للعام 2018، لافتاً إلى أن هذا التفوق يؤشر على أن العمل بروح الفريق الواحد قد أثمر وآتى أكله من خلال حصد الأكاديمية وتحقيقها للعديد من الإنجازات ليس على المستوى الرياضي فحسب.

بل على صعيد كل التخصصات العلمية والعملية، ودعا اللواء الزري منتسبي الأكاديمية للحفاظ على هذا المستوى الرفيع والمتقدم والاستمرارية في تحقيق النجاح واستغلال كل الإمكانات المتاحة لتقديم صورة مشرفة تتناسب ومستوى الدعم والرعاية، التي تحظى بها الأكاديمية من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الأكاديمية.