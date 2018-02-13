افتتاح معرض ابتكارات وإنجازات إدارة الخيالة

افتتح اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وبناء على توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، معرض «ابتكارات وإنجازات إدارة الخيالة» في مبنى القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور العميد محمد راشد بن صريع المهيري نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة، والعميد خبير محمد عيسى العضب مدير إدارة الخيالة، وعدد من مديري الإدارات الفرعية في قطاع البحث الجنائي.

ثروة

وأكد اللواء خليل المنصوري، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تنمية وتطوير الموارد البشرية، باعتبارها الثروة الحقيقية للوطن، وتأتي في سلم أولويات القيادة، وضمن استراتيجيتها الرامية إلى الابتكار، ومواكبة كل المستجدات العالمية وأحدث التقنيات، وتسخيرها لتصب في تحقيق أهدافها وتطلعاتها.

مشيراً إلى أن شرطة دبي تنتهج سياسة ترتكز على تطوير مستوى أداء وكفاءة الكوادر البشرية بالعلم والمعارف والتقنيات والبرامج المبتكرة، الأمر الذي يرفع من مكانة واسم شرطة دبي كمؤسسة أمنية رائدة في الاستثمار في العنصر البشري.

وثمّن اللواء المنصوري، إنجازات إدارة الخيالة التي حققتها خلال الفترة الماضية، والتي جاءت نتيجة للسياسة الحكيمة التي تنتهجها شرطة دبي في توفير البيئة الحاضنة للإبداع، مشيداً بجهود القائمين على تنفيذ المشاريع الابتكارية في إدارة الخيالة، والمعرض الذي يستمر لمده أسبوع.

ويهدف إلى تعريف موظفي شرطة دبي بالدور الذي تقوم به مختلف الإدارات في قطاع البحث الجنائي، ومدى التطور الذي وصلت إليه، ومن ضمنها إدارة الخيالة، التي تلعب دوراً كبيراً في تعزيز الأمن والأمان والارتقاء بقيم السعادة والإيجابية في المجتمع، من خلال الفعاليات والمحافل والمناسبات التي تشارك فيها أو تقوم بتأمينها.

أهم الإنجازات

وتجول اللواء خليل المنصوري في معرض إدارة الخيالة، الذي تضمن أهم الإنجازات والابتكارات التي قامت بها الإدارة، ومن ضمنها «الدراجة الهوائية»، التي تم ابتكارها وتصميمها من العاملين في إدارة الخيالة، وتهدف إلى تدريب الخيل وتأهيليه لتأمين المباريات والفعاليات، و«سرج التدليك»، الذي يستخدم لعلاج أصحاب الهمم، ويسهم في تحريك الدورة الدموية أثناء عملية العلاج، و«الخوذة الذكية» التي تستخدم في تحديد موقع دورية الخيالة، كما يمكن استخدامها في الاتصال بالمسؤولين.

كما اطلع اللواء المنصوري على مجموعة من الصور التي تبين مشاركة إدارة الخيالة في مختلف الفعاليات المجتمعية، وبرنامج تأهيل أصحاب الهمم، وتغطية الفعاليات والمشاركات المجتمعية، ومنها المشاركة في اليوم العالمي للسعادة، والدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من خلال مشاركة 120 فارساً، حاملين إعلام الدولة في مضمار ميدان لسباق الخيل، وتنظيم برنامج إعداد مدربين دوليين في مجال الفروسية، بالتعاون مع المنظمة البريطانية للخيول.

1995 دورية

من جانبه، توجه العميد خبير محمد عيسى العضب، بالشكر إلى اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وإلى اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، لحرصهما على تأهيل وتدريب كوادر إدارة الخيالة، من خلال توفير كل المعدات والتجهيزات والتدريبات اللازمة لهم، لتأدية الدور المطلوب منهم على الوجه الأكمل، لتقديم خدمات شرطية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وقال إن إدارة الخيالة قامت بتسيير 1995 دورية خيالة لتوفير الأمن والأمان في إمارة دبي في عام 2017، وقامت بضبط العديد من المركبات المطلوبة، والتدقيق على المشتبهين، وضبط العديد من الأشخاص في قضايا مختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ 38 مهمة أمنية.

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أكد العميد خبير محمد عيسى العضب، أن شرطة دبي، قامت بتأمين العديد من الفعاليات الرياضية، وبلغ عددها 39 فعالية، ومنها مباريات دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى تدريب الطلبة المرشحين على مادة الخيالة، التي تعتبر من متطلبات الحصول على دبلوم العلوم الشرطية في أكاديمية شرطة دبي، كما قامت الإدارة بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع وهيئة تنمية المجتمع في دبي، بتنفيذ برامج تأهيل أصحاب الهمم، من خلال ركوب الخيل.