كأس جوليوس باير الذهبية للبولو تنطلق الجمعة

تنطلق بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، يوم الجمعة المقبل النسخة التاسعة من كأس «جوليوس باير» الذهبية ضمن سلسلة كأس دبي الذهبية 2018 للبولو وتستمر حتى 9 مارس المقبل بمشاركة 8 فرق هي الإمارات وأبوظبي والحبتور وزيدان ومهرة وبن دري والذئاب وديزرت بالم، وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، يقص شريط المباريات وفقاً للقرعة التي أجرتها اللجنة المنظمة للبطولة في فندق سانت ريجيس دبي، فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق زيدان السعودي حامل اللقب بقيادة عمرو زيدان، فيما يشهد اليوم الافتتاحي مباراة أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني مع الذئاب بقيادة حبتور الحبتور.

ويلتقي يوم السبت المقبل بن دري بقيادة راشد بن دري مع الحبتور بقيادة محمد الحبتور ومهرة بقيادة راشد الحبتور مع ديزرت بالم بقيادة طارق البواردي.

حضر القرعة محمد خلف الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في مجموعة الحبتور، ومؤسّس بطولة كأس دبي الذهبية، وقائد فريق الحبتور للبولو، وحضر المراسم كل من سمان حبيبيان، رئيس شؤون مجلس التعاون الخليجي في بنك جوليوس باير وشركاؤه، وجوزف روغان، مدير قسم السيارات الفارهة في شركة الحبتور للسيارات (بنتلي الإمارات)، وسانتياغو توريغيتار، مدير البطولات في جمعية الإمارات للبولو.

وأعرب محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية عن سعادته بمشاركة 8 فرق عالمية ومجموعة كبيرة من اللاعبين الاستثنائيين،وأكد جاهزية الملاعب، وقال : الفرق مستعدة من خلال مشاركتهم في العديد من البطولات السابقة.