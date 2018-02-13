محمد بن زايد: واصلوا العمل وابذلوا المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقصر البحر أمس، بحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الفائزين في بطولة الخدمة الوطنية الأولى للجوجيتسو وفي بطولة محمد بن زايد آل نهيان الثانية للجوجيتسو يرافقهم أعضاء اللجنة المنظمة وقادة وضباط التشكيلات والوحدات الفائزة في مسابقات البطولتين.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي الفائزين في مسابقات البطولتين، وتمنيا لهم تحقيق المراكز المتقدمة ومواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف هذه الرياضة التي تساهم في رفع مستوى الكفاءة القتالية والبناء الجسدي والذهني لدى منتسبي القوات المسلحة.

وتأتي إقامة هاتين البطولتين في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير مستوى اللياقة البدنية، وتنمية روح التنافس والمثابرة في مختلف المسابقات والبطولات الرياضية.

من جانبهم، أعرب اللاعبون عن سعادتهم بلقاء سموهما مؤكدين عزمهم مواصلة تطوير قدراتهم ومهاراتهم من أجل الوصول إلى أفضل المستويات في اللياقة البدنية والرياضية والروح والجراءة القتالية.

كفاءة

تأتي بطولة الخدمة الوطنية الأولى للجوجيتسو وبطولة محمد بن زايد آل نهيان الثانية للجوجيتسو، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رفع مستوى اللياقة البدنية لمختلف الرتب وتنمية روح التنافس والمثابرة في مختلف المسابقات والبطولات الرياضية وفي إطار حرص القيادة الحكيمة على أن يتمتع أفراد القوات المسلحة بأعلى مستويات الكفاءة القتالية من خلال الدعم والرعاية المستمرين وبث روح التنافس عبر المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة.

وأكد المسؤولون في مركز التربية الرياضية العسكري، أن التقدم الكبير الذي تحققه رياضة الجوجيتسو والنجاحات غير المسبوقة تعود إلى الدعم المستمر والاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورعايته المتواصلة التي جعلت موسم الجوجيتسو السنوي الحافل بالبطولات المحلية والدولية مليئاً بالمنجزات المميزة.

كما أشاروا إلى أن رياضة الجوجيتسو التي تعد من الرياضات المهمة في الدفاع عن النفس وبناء أجيال قوية وشجاعة قادرة على تحدي الأبطال الآخرين من مختلف دول العالم، مشيرين إلى أن بطولة محمد بن زايد للجوجيتسو تعد من البطولات الكبيرة التي تنظمها القوات المسلحة لأفرادها لمختلف الرتب وتعد ملتقى لجميع الأبطال وعلامة فارقة في أجندة الفعاليات الرياضية. موضحين أن رياضة الجوجيتسو وبطولاتها المتنوعة أسهمت في تكوين قاعدة عريضة لعموم فئات المجتمع الذي يعكس مدى تواصل مختلف الأجيال وتفاعلهم بممارسة الرياضة التي تنمي المهارات والمواهب وتغرس الثقة بالنفس.

منافسات

يذكر أن بطولة محمد بن زايد آل نهيان للجوجيتسو، قد أقيمت منافساتها على مستوى القوات المسلحة الشهر الماضي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستضافها مركز التربية الرياضية العسكري بأبوظبي.

وشهد ختام المنافسات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل، والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات البرية، واللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي وعدد من كبار القادة العسكريين.

نتائج

وفي نتائج البطولة، نجحت قيادة القوات البرية بدرع التفوق العام والمركز الأول للبطولة، فيما حصلت قيادة كلية زايد الثاني العسكرية على المركز الثاني، ونال المركز الثالث قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي.

كما فاز بالمركز الأول في وزن 69 كجم للفئة العمومي الحزام الأبيض اللاعب سليمان الشحي، وفي وزن 77 كجم الحزام الأبيض فاز بالميدالية الذهبية اللاعب حميد عيسى. وفي منافسات الحزام الأزرق وزن 69 أحرز اللاعب زايد المنصوري المركز الأول، وفي وزن 77 كجم الحزام الأزرق أحرز المركز الأول اللاعب ناصر البريكي.

تتويج

توج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان القيادات واللاعبين الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، في بطولة محمد بن زايد الثانية للجوجيتسو، حيث تسلم اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات البرية درع التفوق العام للبطولة والمركز الأول، وتسلم قائد كلية زايد الثاني العسكرية كأس المركز الثاني، فيما تسلم اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي كأس المركز الثالث.